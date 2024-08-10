南海紛爭再起 菲指大陸軍機在黃岩島上空騷擾巡邏機

菲律賓軍方今天指控，中國空軍8日在南海黃岩島上空對一架正在巡邏的菲國軍機採取「危險且挑釁的行動」。兩國對這座島礁都聲稱擁有主權。

法新社報導，菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner）透過聲明描述在黃岩島（Scarborough Shoal）「上空」發生的事件時指出，2架中國空軍飛機當天「上午9時左右進行危險操作，在我方的NC-212i飛機飛行路徑投擲數枚照明彈」。

布勞納表示，菲律賓軍方「強力譴責中國人民解放軍空軍的危險且挑釁行動」，指其「危及近期在菲律賓海域內執行海上安全作業的我方人員生命」。

他補充說，那架菲律賓軍機的飛行員和機組人員都已「平安返回」菲律賓北部的一座空軍基地。

中國2012年從菲律賓手中奪走黃岩島的控制權。

布勞納在聲明中表示：「這起事件對菲律賓空軍飛機及其機組人員構成威脅，並在菲律賓享有主權和管轄權的空域內干擾合法飛行作業，同時違反了航空安全相關國際法規。」

一名菲律賓軍方發言人告訴法新社，涉及這次事件的中國軍機是多用途戰鬥機（multi-role fighter，MRF）。