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日21歲馬術選手驚傳離世！曾駕車闖馬場遭罰 協會證實了

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
2016年杜拜世界盃（Dubai World Cup）賽馬資料照。與新聞事件無關。圖／路透
2016年杜拜世界盃（Dubai World Cup）賽馬資料照。與新聞事件無關。圖／路透

綜合日媒報導，日本中央競馬會（JRA）10日宣布，其所屬的21歲馬術選手角田大河已亡故。角田生前曾於1日晚間駕車闖入北海道的函館競馬場，損害草地跑道，被JRA認定為重大不當行為，依規則要求他自3日起禁止騎乘。JRA表示有關角田死亡日期、時間和場所等詳細資訊，依其遺屬意願不多加回應。

報導稱，JRA方面曾在2日上午於在函館競馬場，就前述闖入事件向角田問話，當時角田態度配合，有反省的樣子，但據悉當天下午起一度連絡不上角田。JRA後來在9日晚間，收到來自角田遺屬的通知，翌日對外宣布。

角田生於2003年5月21日，故鄉是滋賀縣，他在競馬學校修業完畢後，2022年3月作為騎師出道、取得勝利，原本備受期待。其父親是曾作為騎師活躍的練馬師角田晃一，角田大河的兄長角田大和也是馬術選手。

日媒 日本

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