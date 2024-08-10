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將「依靠自力」重建...北韓北部傳洪災 平壤欲把1.5萬災民遷往首都安置

中央社／ 首爾10日綜合外電報導
北韓7月底破紀錄降雨釀災，國際社會雖表達願伸援，但北韓領袖金正恩強調將「自力」災後重建。圖／路透社
北韓7月底破紀錄降雨釀災，國際社會雖表達願伸援，但北韓領袖金正恩強調將「自力」災後重建。圖／路透社

北韓7月底破紀錄降雨釀災，官媒北韓中央通信社（KCNA）今天報導，平壤將把1萬5000多名災民安置首都平壤。國際社會雖表達願伸援，但北韓領袖金正恩強調將「自力」災後重建。

法新社報導，平壤上週表示，7月底創紀錄的暴雨導致鄰近中國的北部地區發生洪災，房屋與大片農田淹水，死亡人數不詳。

根據北韓中央通信社報導，金正恩昨天視察災區義州時表示，災民受損的家園重建完成以前，政府打算將大約1萬5400名災民安置首都。

金正恩還說，重建計畫將是「國家優先要務」。計畫內容並包括糧食和醫療援助，以及提供遭安置災民學生的教育支援。

北韓傳出洪災後，國際社會紛紛表達伸援意願，包括南韓。首爾透過大韓紅十字會（Korean Red Cross）提供人道援助。

根據北韓說法，俄羅斯也伸出援手，提供類似援助。韓聯社報導，中國和聯合國兒童基金會（UNChildren's Fund）同樣表示願意提供協助。

不過，北韓中央通信社報導，金正恩昨天表示，北韓將「完全依靠自力」重建。

儘管如此，他對「各國和各國際組織願意提供人道援助表達感謝」。

北韓 平壤 金正恩

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