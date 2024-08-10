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大馬國防大學6男「拿熨斗燙死同學」7年後全判絞刑 網友直呼：正義審判

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正義審判！大馬國防大學6男「拿熨斗燙死同學」 7年後全被判絞刑

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
遭同學霸凌致死的祖法漢父母在聽到判決後於法院門口跪謝磕頭。取自X
遭同學霸凌致死的祖法漢父母在聽到判決後於法院門口跪謝磕頭。取自X

馬來西亞21歲國防大學學生2017年遭到6名同學霸凌，不僅被毆打，還遭到蒸氣熨斗按壓全身和生殖器，10天之後不治身亡，引發全國公憤，如今馬來西亞法庭批准6人謀殺罪名成立，皆被判處絞刑。

中國報等報導，21歲馬來西亞國防大學學生祖法漢（Zulfarhan Osman Zulkarnain），2017年5月21日，因被指控盜竊同學的筆記本電腦，在宿舍遭到霸凌。

因祖法漢否認盜竊，被6名同學壓在地上施暴，用衣架、皮帶抽打，並用蒸氣熨斗熨他全身，包括生殖器，身上燒傷處多達90多處，全身燒傷面積達到80%，另外還有嚴重的瘀傷及骨折，10天之後不治身亡。

馬來西亞上訴庭於7月23日針對祖法漢遭霸凌致死一案進行裁決，依照謀殺罪判處施暴殺人的莫哈末阿克馬、莫哈末阿札慕丁、莫哈莫納基、莫哈末阿菲夫、莫哈末索比林、阿都哈金等6名現年28歲的嫌犯「絞刑」。

上訴庭法官拿督哈達麗雅在宣判時說，被判謀殺罪成的前5名被告，在案發時輪流使用蒸汽熨斗，按壓祖法漢的全身，包括他的私處。第6被告阿都哈金，在案發時，煽動和指示其他5人使用蒸汽熨斗按壓祖法漢的身體。

上訴法院表示，祖法漢被謀殺的方式震驚社會集體良知，稱此案是「罕見中的罕見」，涉及對公眾非常危險的殘忍犯罪，必須制止，因此一致決定對6名被告處以「絞刑」。

得知6名被告全部判處死刑後，祖法漢的父母在法院門口跪謝、磕頭。而該判決也引發全馬甚至中國網友關注，網友紛紛留言直呼，「罪有應得」、「最正義的審判」。

國防大學 馬來西亞

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