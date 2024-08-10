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颱風直撲 日本氣象廳籲嚴防「總雨量逾整月的大雨」

中央社／ 東京10日綜合外電報導

今年第5號颱風瑪莉亞正直撲日本，日本氣象廳預測可能會在8月12日登陸東北地方，挾帶總雨量可能超過當地往年8月一整個月雨量，呼籲對象地區民眾嚴防可能災情。

日本放送協會（NHK）報導，針對颱風直撲，氣象廳今天下午跟國土交通省聯合舉行記者會，說明颱風接下來行進路徑及應警戒重點等事項。

氣象廳主任預報官立原秀一說，預測瑪莉亞將在8月12日相當接近東北地方，且有登陸可能。

立原說，目前預測颱風可能會為東北地方帶來300毫米的24小時累積雨量，「總雨量可能會超過當地往年8月一整個月的雨量」。

他呼籲，以東北地方為主的北日本到東日本地方民眾，要嚴防可能發生的土石災害、河水暴漲氾濫及低窪地區淹水等災情。

另外，目前預測8月11日到12日風勢將增強，海上也會出現大風暴，立原呼籲民眾嚴防暴風及大浪。

日本 雨量 颱風

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