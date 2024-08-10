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巴西61死空難！失事飛機陷「死亡螺旋」 專家曝可能原因

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
巴西失事飛機9日以「死亡螺旋」方式，一路失速直直墜地，機上至少61人全數罹難。歐新社
巴西失事飛機9日以「死亡螺旋」方式，一路失速直直墜地，機上至少61人全數罹難。歐新社

巴西一架雙引擎螺旋槳客機9日在東南部聖保羅州以「死亡螺旋」（Death Spiral）方式，一路失速直直墜地，機上至少61人全數罹難，航空專家分析可能失事原因。

根據社群媒體流傳的影片顯示，客機在空中旋轉及垂直下降，最終墜落一處住宅區附近著火，濃煙直竄。

每日郵報報導，擁有40多年在美國駕駛客機經驗的機長艾莫（Ross Aimer）表示，失事飛機可能出現引擎故障、飛行控制故障或機翼等飛機關鍵部件毀損有關，且飛機一旦進入「死亡螺旋」，就「難以擺脫」。

艾莫說，墜機可能原因是飛機發生低速失速，即機翼上的氣流太慢而無法提供足夠升力。

當飛機移動太慢時就會發生上述情況，原因可能是機械故障、極端亂流、飛行員失誤或是機翼撞到鳥等，但飛機失事時正在1萬7000英呎高度飛行，因此不太可能有鳥在該高度出現。

社群媒體 美國

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