颱風8月12日可能登陸日本東北 新幹線恐誤點停駛

今年第5號颱風瑪莉亞正直撲日本，日本氣象廳預測可能會在8月12日登陸東北地方，強風大雨將影響日本長假返鄉或出遊陸空交通，目前已知3條新幹線當天可能誤點或停駛。

綜合日本放送協會（NHK）、日本電視台（NipponTV）、時事通信社及共同社報導，瑪莉亞襲日帶來的總雨量可能超過東北地方往年8月一整個的雨量，加上颱風來襲正值日本一年一度盂蘭盆節返鄉或出遊期間，可能會對陸空交通帶來嚴重影響。

JR東日本公司表示，受到颱風接近東北地方影響，包括東北、山形及秋田等新幹線，8月12日可能會發生誤點或停駛等情況。

氣象廳表示，瑪莉亞8月12日很可能從東北地方登陸，並在橫貫東北地方後進入日本海，屆時帶來的大雨可能造成土石災害、低窪地區淹水及河水暴漲等情況，呼籲對象地區民眾要嚴防颱風帶來的致災暴風與大雨。

根據氣象廳今天上午9時50分發布颱風資訊顯示，瑪莉亞上午9時位於日本東方海面上，正以每小時15公里速度往北移動，中心氣壓985百帕、近中心最大風速每秒25公尺、最大瞬間風速每秒35公尺。

根據氣象廳公布的颱風路徑潛勢預測圖，瑪莉亞可能會在8月11日改變路徑朝偏西行進，暴風圈12日將接近北日本，並可能從宮城縣登陸，在橫貫東北地方後再進入日本海。

受到瑪莉亞接近影響，北日本風勢將增強，預估明天將出現非常強烈陣風。

目前預測東北地方最大風速可能達每秒25公尺、北海道每秒15公尺；至於最大瞬間風速，東北地方可能達每秒35公尺、北海道也會達每秒25公尺。

有關降雨的部分，北日本明天將間歇性降下伴隨落雷的強降雨，到8月12日上午止的24小時累積雨量，東北地方部分地區可能會高達300毫米；東北地方到8月13日的24小時累積雨量，預估仍會有200毫米左右。