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巴西墜機61死！倖存者嚇傻：走錯登機口竟逃過一劫

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
巴西空難61死，錯過航班的乘客事後震驚表示，感謝上帝讓他逃過一劫。 歐新社
巴西空難61死，錯過航班的乘客事後震驚表示，感謝上帝讓他逃過一劫。 歐新社

巴西一架雙引擎螺旋槳客機在東南部聖保羅州墜毀，當局確定機上61人全數罹難，一名錯過航班的乘客事後震驚表示，感謝上帝讓他逃過一劫。

CNN報導，一名錯過航班的乘客告訴巴西新聞媒體《環球報》，至少有10人搞錯登機門，不小心錯過了這班「致命航班」。

該乘客說，當他終於找到正確登機口時，地勤告訴他：「先生，你不能登上這架飛機，因為已經超過登機時間。」他繼續請求對方讓他登機，對方態度堅決說：「沒辦法，我能做的就是重新幫你訂機票。」

事後，該乘客在得知飛機墜毀，自己逃過一死後，他說：「我的腿在顫抖，只有上帝知道我的感受。感謝上帝，我們沒有登上那架飛機。」

巴西航空公司Voepass指出，該架客機載有57名乘客及4名機組人員，由南部巴拉那州前往聖保羅，最後在距聖保羅市約80公里的維涅杜市（Vinhedo）墜毀。

巴西 機票 航班

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