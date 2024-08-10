關係深化！歐洲情報曝：伊朗將向俄羅斯交付數百枚彈道飛彈

路透引述兩名歐洲情報人士報導，數十名俄羅斯軍事人員正在伊朗接受使用Fath-360近距離彈道飛彈系統的訓練，預計伊朗即將向俄羅斯交付數百枚衛星導引飛彈，投入對烏克蘭的侵略戰爭。

兩名歐洲情報官指出，俄羅斯國防部代表據信已於去年12月13日在德黑蘭與伊朗官員簽署一份合約，購買Fath-360和伊朗民航工業組織（AIO）製造的另一種彈道飛彈系統，名為「阿巴比爾」（Ababil）。

消息來源指，俄羅斯人員已訪問伊朗，學習如何操作Fath-360，該飛彈最大射程為120公里，彈頭重150公斤。一名軍事專家表示，莫斯科擁有自己的彈道飛彈，但Fath-360可以讓俄羅斯用伊朗彈頭來打擊近距離目標，把自家生產的飛彈拿來打擊前線以外的目標。

美國國家安全委員會發言人表示，如果伊朗繼續進行此類轉移，美國及其北約盟國和七國集團合作夥伴「準備做出迅速而嚴厲的反應」。

該發言人稱，這「將代表伊朗對俄羅斯侵略烏克蘭戰爭的支持急劇升級」，「自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，白宮多次警告俄羅斯和伊朗之間的安全夥伴關係不斷深化。」