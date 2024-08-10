墜機畫面曝！巴西民航機在聖保羅州墜毀 機上61人無人生還

1架搭載61人的巴西航空公司Voepass飛機，今天在距離巴西聖保羅市約80公里的維涅杜市（Vinhedo）1個住宅區墜毀，機上57名乘客和4名機組人員無一倖存。

據第一時間參與救援事故聯合行動的伐利尤斯市（Valinhos）政府官方聲明，Voepass航空公司2283號航班墜機事件無人生還。州消防局和民防部門已證實此資訊。伐利尤斯距離維涅杜不到10公里。

消防隊、軍警、民防局和聯邦警察團隊正在現場提供援助。據聯警稱，已派出航空事故、罹難者身分識別等方面的專家前往現場協助調查；聖保羅瓜魯柳斯（Guarulhos）國際機場也設立危機辦公室。

根據社群媒體上流傳的影片顯示，飛機在空中旋轉時垂直墜落，然後影像顯示發生爆炸，現場冒出黑煙。

據Voepass航空公司稱，這架飛機搭載61人，包括57名乘客和4名機組人員，飛機型號為ATR 72-500，航班號碼2283，從巴西南部巴拉納州卡斯卡維爾市（Cascavel）飛往瓜魯柳斯機場。

據FlightRadar24網站稱，這架飛機於上午11時56分離開卡斯卡維爾，下午1時22分墜毀。根據該網站對飛行的監控，飛機在不到2分鐘的時間內就失去相當於5公里的高度。預計抵達瓜魯柳斯的時間是下午1時30分。

飛機失事原因尚不清楚，Voepass航空公司在聲明中表示「墜毀的飛機沒有任何操作限制，所有系統都能夠執行飛行」。

巴西新聞網站g1引述風險安全管理專家波特拉（Geraldo Portela）的評估指出，從畫面上看，飛機存在一些控制問題，似乎發生失速，即機翼完全失去有用升力，失去支撐，導致飛機突然墜落的情況。

巴西國家民航局（Anac）對這起事故表示遺憾，將監督Voepass航空公司為遇難者及家屬提供的協助，同時採取必要措施調查飛機和機組人員的情況。

聖保羅州州長福瑞塔斯（Tarcísio de Freitas）在X平台上表示，消防和民防部門團隊已經抵達飛機失事現場，聖保羅將聯合三級政府部門成立危機辦公室處理維涅杜的飛機失事事件，提供一切支持並發布所有必要訊息，福瑞塔斯並向所有受害人和家屬致哀。

今天發生的Voepass航空公司2283號航班墜機事件是巴西境內第5大空難事件。

巴西史上最大航空悲劇於2007年7月17日在聖保羅市發生，199人死亡。當時1架TAM航空公司空中巴士A320飛機未能安全降落聖保羅孔戈尼亞斯機場（Congonhas）跑道，在雨中潮濕的跑道上失控衝出，穿越一條公路，撞上一個加油站和一幢商業大樓，機上187人全數死亡，地面也有12人喪生。