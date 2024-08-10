南海爭議升溫 菲律賓、越南舉行首次聯合海上演習

菲律賓海岸防衛隊（PCG）與越南海洋警察司令部（VCG）船艦今天在馬尼拉灣口舉行首次聯合演習，由於菲律賓與越南兩國都與中國有南海主權糾紛，因此演習受到關注。

越南海警CSB 8002號艦5日抵達馬尼拉展開5天港口訪問，今天與菲律賓海防隊的席蘭號（BRP GabrielaSilang）近海巡邏艦進行海上搜救、消防及「通過操演」（PASSEX）。

雙方船艦從馬尼拉碼頭出發，航行3小時至馬尼拉灣口後開始演習，首先共同噴射水柱為一艘模擬失火的靶船滅火，之後出動直升機搜尋落水的假人，發現目標後派出快艇前往營救。

最後一個項目「交匯演習」結束後，越南CSB 8002號即啟程離開菲律賓水域。

菲方演習指揮官布維納（Michael Buena）表示，這場演習旨在提升菲律賓與越南雙方在人道援助、搜救等方面的協同作業能力。

演習地點緊鄰南海菲國聲索的海域，菲方稱為「西菲律賓海」（WPS），加上菲律賓與越南都與中國存在南海主權糾紛，因此雙方海防單位首次聯合演習受到關注。

媒體關心演習是否針對中國，席蘭號艦長羅奎（Lawrence Roque）表示，菲越演習聚焦海上搜救與人道任務，期盼未來與更多東南亞國家協會（ASEAN）會員國海巡單位進行合作及聯合演習。

另一方面，中央社記者詢問菲方是否有意願與台灣海巡署進行聯合演習，羅奎回應，菲律賓海防隊與台灣海巡署關係友好，已經舉行過多次聯合演習人道及救難演習，最近的一次是4月在巴丹（Batanes）水域舉行。

菲國海防隊過去被問及是否與台灣舉行聯合演習時，通常不會明確答覆。

越南海警CSB 8002號重2400噸，最快航速21節，配有兩支14.55公厘機槍及兩門23公厘自動炮，載有80餘名人員。

過去4天，雙方人員相互登艦參觀及進行體育交流，越南海警人員也拜會了菲律賓海岸防衛隊總部。

今年1月30日，菲律賓海防隊與越南海警簽署海事合作瞭解備忘錄，雙方同意成立聯合海岸防衛委員會，討論在東南亞地區的共同利益與相互關切的議題，並設立熱線機制。

菲律賓與越南均聲稱擁有南海部分海域主權，而中國依據九段線主張擁有南海絕大部分區域的主權，爭議海域不時發生衝突。

今年6月17日，中國海警人員在仁愛暗沙一帶對菲律賓海軍船隻揮舞刀斧和其他武器，並登船奪走槍枝、導航設備和其他補給品，數名菲國海軍人員因此受傷，其中1人失去右手拇指。

菲律賓海防隊6月下旬才剛跟日本及印尼的海岸防衛單位進行過聯合演習。