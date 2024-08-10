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南海海槽地震機率增 日本警戒7天

聯合報／ 記者雷光涵周湘芸、編譯徐榆涵／綜合報導
日本全面警戒 日本宮崎縣南部八日發生規模七點一強震後，日本氣象廳首次發布請民眾注意南海海槽地震的警報，並自九日起連續一周將每天發布說明地震活動情況的「關連解說情報」。圖為九州鹿兒島縣大崎町，九日可見一棟房屋傾倒。（路透）
日本全面警戒 日本宮崎縣南部八日發生規模七點一強震後，日本氣象廳首次發布請民眾注意南海海槽地震的警報，並自九日起連續一周將每天發布說明地震活動情況的「關連解說情報」。圖為九州鹿兒島縣大崎町，九日可見一棟房屋傾倒。（路透）

日本九州宮崎縣八日下午發生規模七點一強震，多地區傳出災情，日本氣象廳更首次發布「南海海槽地震臨時情報（注意巨大地震）」，警告未來一周注意可能會發生巨大地震。日本政府曾在二○一九年推測，若南海海槽發生規模九點一大地震，估算罹難人數高達廿三點一萬人，是二○一一年東日本大震災的十三倍。

交通部觀光署昨表示，目前未接獲國人有關該事件的急難救助通報，當地也未有受影響旅行團，將持續關注相關通報訊息；旅遊業者則說，目前暫無收到旅客要求更改或取消行程。

日本氣象廳指出，一九○四年到二○一四年間，全世界發生過一七三七次地震矩規模（Mv）七以上的地震，震後七天在同一區域發生規模八以上強震有六次。專家檢討會議主席、東大名譽教授平田直表示，與觀測到異常現象前相比，現在發生大地震的可能性是平常時的好幾倍，震央地區及周邊都要注意。

內閣府專家檢討會曾在二○一二年公布南海海槽，可能發生規模九點一的巨大地震，超過三一一強震的規模九點○，卅年內發生的機率達百分之七十到八十，涵蓋四國、近畿、東海等地方。從靜岡到宮崎縣有十個縣的最大震度達七級，大阪等廿一個府縣震度可能有六級。從關東到九州的太平洋沿岸一百個市町村，將發生十公尺以上海嘯，高知縣的海嘯會高達卅四公尺。

要是發生在冬天的深夜，恐造成日本卅個都府縣中，逾卅二萬人罹難，二三八萬棟房屋全毀。由於東海、近畿也是日本工業、交通、經濟重要地區，預估經濟損失二二○兆三千億日圓，是國家一年預算的兩倍以上。地震發生一周內，最多有九五○萬人有家歸不得。

二○一九年內閣府用最新的數據再推算，認為罹難者會比最初想的減三成、約廿三萬一千人，全毀房屋減一成多、約二○九萬四千棟。

南海海槽位於靜岡縣駿河灣到九州日向灘海底，以每一百年到一五○年的間隔，反覆發生規模八以上地震。

日本首相岸田文雄原定昨下午出訪哈薩克、烏茲別克與蒙古，現已取消。

南海 地震 日本

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