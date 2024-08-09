澳紐供9億儲救援物資 助太平洋島國應對氣候災難

澳洲與紐西蘭表示，將提供地理位置橫跨數百萬公里的太平洋島國2805萬美元（約新台幣9億元），協助這些國家儲備人道救援物資，為愈漸增加的氣候災害做準備。

路透社報導，澳洲與紐西蘭透過聲明表示，預先將人道援助物資存放在14國的倉庫內，能讓太平洋島國在緊急事件發生後頭48小時做出應對，以搶救生命。這項計畫的實施對象包括東帝汶。

澳洲外交部長黃英賢指出，這將確保災害來臨時，當地社群能輕易取得支援物資。

太平洋島國所在區域受氣旋侵襲的情形日益加劇，且所謂「太平洋火環帶」（Pacific Ring of Fire）板塊活動頻繁，不僅可能引起造成海嘯的地震，還可能導致海底火山噴發。

2022年，位於南太平洋的洪加湯加—洪加哈派（Hunga Tonga-Hunga Ha'apai）海底火山噴發，澳洲氣象局在東加王國首都努瓜婁發（Nukualofa）觀察到1.2公尺的海嘯波，美屬薩摩亞、紐西蘭、斐濟、萬那杜、智利及澳洲等國也相繼發布海嘯警報。

許多太平洋島國因地理位置遙遠、交通不便，災後需仰賴澳洲、紐西蘭、美國和中國軍方伸出援手。

太平洋島國各國外長今天在斐濟首都蘇瓦（Suva）召開會議，而各國領袖本月稍晚將在東加王國參與年度「太平洋島國論壇」（Pacific Islands Forum）。