各地湧現採買潮！日本警告注意南海海槽地震 民眾忙添購防災用品

日本宮崎縣南部8日下午觀測到規模7.1地震後，氣象廳首次發布「南海海槽地震臨時情報」（注意巨大地震），被列為發布對象的各地今天出現採買潮，飲用水、簡易廁所，以及防止家具傾倒的各類防災用品銷量均增加。

氣象廳昨天晚間發布臨時情報，呼籲民眾今後一週注意可能會發生巨大地震。發布對象從沖繩縣到茨城縣的1都（東京都）2府（京都府、大阪府）26縣的707個市町村。

日本首相岸田文雄今天取消訪問中亞行程，留守國內坐鎮。他晚間在官邸受訪表示，「南海海槽地震臨時情報」不需要民眾提前避難，敦促民眾繼續日常生活和社會經濟活動，可以繼續旅行、返鄉。不過在未來一週期間，請民眾做好防範家具傾倒、物品掉落的準備工作，也要確認避難地點和路線，及與家人的聯絡方式，以防萬一。

各地方政府呼籲民眾做好充分的防災準備，但也希望民眾冷靜應對，不要囤積食物。

日本放送協會（NHK）報導，在被指定為要注意防範南海海槽地震的高知市，一家居家用品中心上午湧進採購防災用品的客戶。店家說，除了可長期儲存的水、水袋等相關產品外，還有顧客出於衛生考量購買簡易廁所等。

此外，可以支撐在家具和天花板、防止家具傾倒的桿子，以及可貼在家具底下防止移動的凝膠墊也很暢銷。

茨城縣有8個市町村被指定為要注意區域，這裡的家居裝修中心，同樣湧進購買飲用水和其他物資的民眾。有些商店從8日晚上就開始供不應求。

東京北區的一家居家用品中心設有防災用品專區。店家表示，今天上午9時開店之後，購買物資的人比平時多，其中購買飲用水、食物、卡式爐用瓦斯罐的人較多。商家對於購買數量沒有設限，但呼籲顧客保持冷靜，不要囤貨。