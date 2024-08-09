新加坡慶獨立59周年 武裝部隊偕民防操演展國家韌性

新加坡今天歡慶59歲生日，在政府大廈前大草場辦理慶典；今年是星國政府推出目標增強國家韌性的「全面防衛」策略40週年，武裝部隊及民防等單位操演成為慶典焦點。

8月9日是新加坡國慶日，今年是新加坡獨立59週年，適逢推出「全面防衛」（Total Defence）策略40週年，在迎接國慶之際，從一般住宅、小販中心（Hawker Centre）到政府機構，各處都掛起紅白相間的國旗。

1984年，新加坡推出「全面防衛」策略，由軍事防衛、民防、經濟、社會和心理等不同支柱組成，透過全民參與和跨領域合作，增強國家整體韌性，包括提升公民國防意識、保障經濟持續運作、維護社會凝聚力量及增強心理層面的抵抗能力。

今年國慶主題是「全民一心、團結一致」（Together, As One United People），慶典活動在政府大廈前大草場（Padang）舉行。1966年新加坡首個國慶慶典的地點就在大草場。

活動開始時現場出現雨勢，但民眾仍湧入會場不受影響。今年的全面防衛精銳表演（Dynamic DefenceDisplay）移師政府大廈前大草場，成為慶典一大亮點，新加坡武裝部隊、警察部隊和民防等單位參與操演，協調大草場和濱海灣一帶的多領域作戰操演，模擬空中、海上、陸地、數位等方面威脅的應對措施。

新加坡國旗由紅色及白色組成，因此許多人在國慶日這天穿著服裝都以紅、白色為主。

慶典上受到矚目的經典項目「紅獅跳傘」也沒有缺席，隨著人員從高空一一著陸，民眾不斷揮手歡呼、氣氛熱絡，直升機吊掛巨幅國旗飛越濱海灣上空時，民眾拿起手機搶拍並高喊「新加坡生日快樂、MajulahSingapura（前進吧，新加坡）」。

空軍部隊派出多架軍機參與飛行表演，在檢閱禮和儀式（Parade and Ceremony）環節，F-16戰機呈現「星花綻放」飛行演出，為活動掀起高潮。

新加坡總統尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）去年9月就任，新加坡總理黃循財則在今年5月接替執政20年的前總理李顯龍，宣誓成為第4任總理。這是兩人上任後首次出席國慶慶典。

黃循財首次國慶獻詞昨天晚間在電視台播出。他以英文發言，除了提及穩定物價等民生議題，也談到國際局勢。他指出，新加坡化不可能為可能，成為全球舞台上耀眼的小紅點；全球局勢正發生變化，歐洲及中東衝突沒有緩和跡象，美中緊張關係升溫可能影響區域內和平穩定。

「民粹主義、經濟民族主義、保護主義正抬頭」，黃循財說，種種挑戰使得各界更不容易應對例如氣候變遷等緊迫的生存危機，新加坡必須尋求新的解決方案推動新加坡前進，例如透過投入資源研發人工智慧AI領域等方式，促進創新生產力追求經濟成長。

新加坡國慶群眾大會將在18日舉行，將是黃循財上任後首次發表國慶群眾大會演說，屆時他將進一步說明未來施政方向。

此外，為慶祝新加坡國慶，聖淘沙名勝世界海洋館在水中展示國旗，潛水員持新加坡國旗從水面降下，接著展開國旗讓遊客透過觀景窗拍照打卡。