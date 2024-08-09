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肯亞群眾首都抗議總統執政 警方噴催淚瓦斯數名記者受傷

中央社／ 奈洛比8日綜合外電報導
肯亞示威者對執政面臨難題的總統魯托發起新一波抗議。 法新社
肯亞示威者對執政面臨難題的總統魯托發起新一波抗議。 法新社

肯亞一小群示威者今天聚集在首都奈洛比（Nairobi）市中心，對執政面臨難題的總統魯托（William Ruto）發起新一波抗議。警方朝群眾施放催淚瓦斯，過程中造成數名記者受傷。

法新社報導，以往肯亞是東非地區治安最穩定的國家之一。但距今數週前，以年輕人為主的群眾上街抗議執政2年的魯托，過程中爆發警民衝突、造成一些死傷，導致肯亞局勢動盪不安。

在魯托主持新內閣就職宣誓儀式之際，大批鎮暴警察在奈洛比市中心商業區嚴陣以待。這個區域的許多商店已暫停營業，交通要道也已設好路障。

奈洛比市中心的示威現場只來了數十名抗議群眾，他們高喊「我們是和平（示威）」。

然而，警方多次使用催淚瓦斯對付抗議群眾，造成包括2名法新社員工在內的數名記者受傷。受傷的法新社員工指出，警察直接朝他們丟擲催淚瓦斯罐。

總部位於奈洛比的東非國際新聞協會（IPAEA）表示，至少有3名記者遭催淚瓦斯罐「近距離」擊中。協會強調，他們「譴責這種單純因為記者履行職務，就用暴力對待記者的行徑。這使人無法接受，而且違背民主基本原則」。

法新社全球新聞主任齊特溫（Phil Chetwynd）說：「鎖定工作中的記者發動攻擊完全讓人無法接受。以本社員工的案例來說，可以清楚認出他們2人是記者。」

肯亞 警察 非洲

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