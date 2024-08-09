才發「強震預警」！日神奈川縣發生規模5.3地震 東京23區有感搖晃

日本NHK報導，日本神奈川縣當地時間9日晚間7時57分左右發生芮氏規模5.3地震，震央位於神奈川縣西部，震源深度僅約10公里，不過據稱無海嘯風險。神奈川縣測得震度是5弱，日本東京23區測得最大震度也有3，民眾明顯感受到搖晃。

日本宮崎縣8日才發生規模7.1強震，氣象廳隨後發布「南海海槽地震臨時情報」，警告未來一周可能會發生巨大地震。

【中央社／東京9日專電】

日本今天當地時間晚上7時57分（台北時間晚上6時57分）發生規模5.3地震，震央在神奈川縣西部，震源深度10公里，最大震度5弱，東京市中心也感覺到搖晃，但沒有引發海嘯之虞。

根據日本氣象廳，神奈川縣厚木市、中井町、松田町、清川村觀測到震度5弱；埼玉縣所澤市、東京都町田市、國分寺市，以及神奈川縣和山梨縣多地，包括富士河口湖町觀測到震度4。

埼玉縣和東京都千代田區、世田谷區、練馬區、八王子市等地，以及神奈川縣、山梨縣、長野縣、靜岡縣多地觀測到震度3。

茨城縣、栃木縣、群馬縣、埼玉縣部分地區、千葉縣、東京都中央區、港區、品川區、目黑區、新宿區、澀谷區等，以及神奈川縣部分地區、新潟縣、山梨縣部分地區、長野縣部分地區、靜岡縣部分地區、愛知縣多地觀測到震度2。

震度5弱的神奈川縣厚木市防災官員表示，目前正在評估市內受災情況，尚未收到有人員傷亡的通報。