自民黨政治獻金風暴 安倍派會計負責人被求刑3年

關於日本執政黨自民黨派閥的政治獻金募款餐會「小金庫」事件，安倍派會計負責人兼事務局長被依違反「政治資金規正法」問罪。檢方今天向東京地方法院求刑有期徒刑3年。

共同社、日本電視台（Nippon TV）報導，被告松本淳一郎現年76歲，是安倍派（清河政策研究會）的事務局長兼會計負責人。

根據起訴狀，「清河政策研究會」2018至2022年分的政治獻金收支報告書，少記載收入與支出加起來總計約13億5000萬日圓。檢方今年1月因此依涉嫌違反「政治資金規正法」（類似政治獻金法）起訴松本。

東京地院今年5月首度開庭審理此案時，被告大致承認起訴內容。東京地院6月第二次審理此案時，被告透露，2022年4月一度停止把超過政治獻金募款餐會餐券配額的款項回流給議員方面，不過這個措施在2022年8月經過4名幹部議員協議後確定重啟。

檢方今天在東京地院指出，「這嚴重損害『政治資金規正法』的宗旨和目的，極其惡質」，並批評「即使與清和會幹部討論是否持續回流款項等場合時，有機會停止虛偽記載，但仍然繼續這麼做」等，向法院求刑3年有期徒刑。

被告今天致歉表示，「對於引發社會大眾的重大疑慮，造成對政治的不信任，我深感抱歉。」東京地院預計9月30日宣判。