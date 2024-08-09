快訊

日本才發「強震預警」…神奈川縣發生規模5.3地震 東京23區有感搖晃

北市福德國小怪手拆校舍突墜樓…駕駛命危 建管處開罰、勒令停工

瑞典公民疑涉入幫派糾紛 丹麥不排除實施邊境管制

中央社／ 斯德哥爾摩9日專電

丹麥8月初至今發生多起謀殺事件，逮捕4名瑞典公民。為了有效防範類似事件發生，兩國警方互相派駐警力，密切合作，丹麥司法部長也表示，不排除對瑞典實施邊境管制。

瑞典國內幫派問題嚴重，幫派吸收未成年人執行槍擊與放置炸彈等非法行為，在丹麥發生了類似事件。自8月1日至6日為止，在丹麥首都哥本哈根發生2起槍擊案與1起爆炸案，共有4名瑞典公民疑似涉案被捕，其中有2名為年齡介於16至17歲的青少年。

瑞典通訊社（TT News Agency）報導，丹麥警方表示，丹麥幫派透過社群軟體如Tik Tok吸收瑞典青少年參與丹麥幫派爭鬥，丹麥警方表示，這些非法任務的酬勞聽聞高達10萬瑞典克朗（約新台幣31萬元），甚至更多。

丹麥司法部長胡莫加德（Peter Hummelgaard）表示，自4月起，就有25名瑞典籍公民被丹麥幫派僱用，在丹麥進行非法行為，他把這些幫派僱用的未成年人稱為「瑞典童兵」，並對此感到非常憂心，而這樣的狀況也開始發生在丹麥，更是令人擔心。

丹麥警方與瑞典警方為了杜絕跨國犯罪的情況，7日宣布兩國將互相派駐，哥本哈根警方目前已經派員進駐瑞典馬爾默市（Malmo）警局，瑞典警方則表示會盡快派出適合的人選駐點哥本哈根。

馬爾默市警局媒體發言人諾林（Nils Norling）表示，這個互相派駐的職位是永久的，在馬爾默市警局的丹麥員警將會讓雙方的溝通更加迅速有效。

胡莫加德表示，他不接受瑞典公民到丹麥進行非法暴力行為，雙方互派駐警將有助兩國合作與溝通，他也說不排除對瑞典進行邊境管制。

丹麥 幫派 瑞典

延伸閱讀

台灣熱到煩躁…想選哪國出生？網推1地生活品質超好 過來人不推：食物難吃

奧運馬拉松游泳／塞納河水質疑慮 瑞典選手退出比賽

奧運桌球／日無緣爭金！絕對領先遭瑞典逆轉 張本崩潰爆哭「整個虛脫」

奧運羽球／丹麥龍王太強！安賽龍一局未失寫連霸紀錄

相關新聞

才發「強震預警」！日神奈川縣發生規模5.3地震 東京23區有感搖晃

日本NHK報導，日本神奈川縣當地時間9日晚間7時57分左右發生芮氏規模5.3地震，震央位於神奈川縣西部，震源深度僅約10...

「世上最強大個人獨裁政權」 普亭執掌俄羅斯的4分之1個世紀

三年前，德國總理梅克爾結束其政治生涯時，我本應在莫斯科拍攝一部紀錄片，採訪她的同行俄羅斯總統普亭。在梅克爾任職期間與她共事的其他國家元首和政府首腦也將出現在這部紀錄片中，回顧這位德國領導人的職業生涯。

泰國前進黨遭憲法法庭裁定解散 議員加入「人民黨」瞄準2027選舉

泰國前進黨因主張修改冒犯君主罪遭解散，原前進黨的國會眾議員今天加入新政黨「人民黨」。人民黨主席納塔彭表示，他們的目標是贏...

肯亞群眾首都抗議總統執政 警方噴催淚瓦斯數名記者受傷

肯亞一小群示威者今天聚集在首都奈洛比（Nairobi）市中心，對執政面臨難題的總統魯托（William Ruto）發起新...

委內瑞拉選舉質疑聲浪日增 總統馬杜洛封鎖X平台10天

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）今天面臨來自3個南美洲盟國的新壓力、要求他提供自稱總統選舉連任成功的數...

日本長崎原爆79周年 市長籲擁核國摒棄核武

今天是日本長崎遭原子彈轟炸的原爆79週年紀念日。隨著國際情勢升溫，長崎市長鈴木史朗在和平祈願儀式向保有核武的國家等呼籲，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。