泰國前進黨遭憲法法庭裁定解散 議員加入「人民黨」瞄準2027選舉

泰國前進黨因主張修改冒犯君主罪遭解散，原前進黨的國會眾議員今天加入新政黨「人民黨」。人民黨主席納塔彭表示，他們的目標是贏得2027年的國會選舉，為泰國帶來真正改變。

泰國憲法法庭7日裁定解散前進黨（Move Forward），泰國法律規定，政黨遭到解散後，原先黨內的國會議員在60天內要找到新的政黨加入。前進黨在去年國會大選後拿下151席，選後有3位國會議員請辭，目前有148位國會議員，其中5人遭禁止從政10年，143位國會眾議員今天宣布加入新政黨人民黨（People’s Party）。

人民黨主席由原前進黨副秘書長、曼谷的國會眾議員納塔彭（Natthaphong Ruengpanyawut）出任，納塔彭今天率領新的黨內幹部舉行記者會。

納塔彭說，人民黨會繼續前進黨的理念，也會延續前進黨競選時對民眾提出的政策，從現在開始，他們的目標就要贏得2027年的國會選舉，為泰國帶來真正的改變。

對於是否仍會提出修改俗稱冒犯君主罪的刑法112條，納塔彭表示，他們仍然認為刑法112條是有問題的，因此會持續推動修正這條法律，但會更加小心。

國會眾議員巴利（Parit Wacharasindhu）表示，最近發生的事情讓他們更加了解政治的現實，但這不會影響他們的核心理念，過去前進黨認為刑法112條有問題，現在仍覺得有問題，因此必須找到泰國民眾都有共識的解決方式。

巴利說，有人認為憲法法庭的判決代表了刑法112條不能被更動，但他們不這麼認為，雖然空間變小了，仍然有對話的空間可以找到解決的方式，但是要朝哪個方向前進，以及要採取何種方式，這需要黨內仔細評估。

人民黨明天將舉行成立後的首次募款大會和招募黨員活動，巴利說，首要目標是招募到10萬黨員並募到1000萬泰銖。

泰國去年5月14日舉行眾議院選舉，500個眾議員席次中，2020年成立、主打改革理念的新興政黨前進黨拿下151席，成為國會最大黨。

泰國有嚴厲的冒犯君主罪（Lese Majeste），任何人誹謗、侮辱或威脅國王、王后、王儲或攝政王，最高可判處15年有期徒刑。2020年下半年學生運動提出改革王室口號，學生運動後，泰國政府引用這條法律逮捕許多政治異議分子，前進黨在競選時提出修改刑法112條主張，受到年輕選民支持。

但前進黨這項主張碰觸敏感的王室議題，因此遭人檢舉意圖推翻君主立憲制，憲法法庭7日裁定解散前進黨，並禁止前進黨高層幹部包括前黨魁皮塔（PitaLimjaroenrat）和黨魁猜塔瓦（Chaithawat Tulathon）等11位黨內幹部10年內參與選舉、成立新政黨或是在新政黨擔任黨職。