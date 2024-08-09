快訊

教部核定大漢技術學院停辦 教團怒斥「上下交相賊」：強制輟學

到青埔看預售屋代銷卻說「不賣了」 內行人揭真相：在當地很常見

奧運跆拳道／未能給最好父親節禮物 羅嘉翎遺憾落淚

委內瑞拉選舉質疑聲浪日增 總統馬杜洛封鎖X平台10天

中央社／ 卡拉卡斯8日綜合外電報導
委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。 美聯社
委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。 美聯社

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）今天面臨來自3個南美洲盟國的新壓力、要求他提供自稱總統選舉連任成功的數據之際，他下令封鎖社群媒體平台X，持續10天。

法新社報導，馬杜洛宣布委內瑞拉政府封鎖前身為推特（Twitter）的X平台10天，指控擁有X平台的馬斯克（Elon Musk）在委內瑞拉「煽動仇恨和法西斯主義」。

委內瑞拉選務機關宣布馬杜洛為7月28日總統大選的贏家，但尚未公布詳細計票結果，這讓巴西、哥倫比亞和墨西哥等左派盟國今天再次聯合呼籲委內瑞拉國家選舉委員會（National Electoral Council, CNE）公開計票結果。

根據人權組織，上週因馬杜洛宣布勝選而爆發的抗議活動造成至少24人死亡，還有上千人被捕。

委內瑞拉反對派主張他們獲得壓倒性勝利，並於今天警告，若馬杜洛繼續執政，可能引發大規模移民潮。

被禁止參選的反對派領袖馬查多（Maria CorinaMachado），在與墨西哥媒體的視訊會議中表示：「若馬杜洛選擇強行繼續掌權，我們將只會看見前所未有的移民潮：在很短的時間內，300萬、400萬，甚至500萬名委內瑞拉人外移。」

根據聯合國的數據，自馬杜洛2013年掌權以來，已有超過700萬名委內瑞拉人逃離這個擁有3000萬人口的國家，大部分遷往其他南美洲國家或美國。

X 委內瑞拉 馬杜洛

延伸閱讀

賴不國情報告卻下能源指導棋 葉元之：有權無責釀憲政危機

影／賴總統宮廟參拜被誤喊「蔡總統」 一句話化解尷尬

影／到對岸宗教交流 賴總統喊話全國宮廟：不要被招待

視察中榮智慧醫療 總統：台灣不是只有半導體

相關新聞

整理包／強度恐逾311！南海海槽巨大地震多恐怖？歷史災情、預估影響一次看

日本宮崎縣東側海域當地時間8日下午4時43分發生規模7.1地震，震央位於宮崎縣東側海域的日向灘，震源深度約30公里。氣象廳隨後發布「南海海槽地震臨時情報」（注意巨大地震），警告未來一周注意可能會發生巨大地震...

日本警戒南海海槽地震 9日起連續一周發布每日彙報

日本氣象廳8日首度發布「南海海槽地震臨時情報」，表示南海海槽發生地震的可能性將比平時更高。氣象廳今天表示，從9日起連續一...

泰國前進黨遭憲法法庭裁定解散 議員加入「人民黨」瞄準2027選舉

泰國前進黨因主張修改冒犯君主罪遭解散，原前進黨的國會眾議員今天加入新政黨「人民黨」。人民黨主席納塔彭表示，他們的目標是贏...

委內瑞拉選舉質疑聲浪日增 總統馬杜洛封鎖X平台10天

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）今天面臨來自3個南美洲盟國的新壓力、要求他提供自稱總統選舉連任成功的數...

日本長崎原爆79周年 市長籲擁核國摒棄核武

今天是日本長崎遭原子彈轟炸的原爆79週年紀念日。隨著國際情勢升溫，長崎市長鈴木史朗在和平祈願儀式向保有核武的國家等呼籲，...

孟加拉臨時政府若舉行選舉 流亡海外總理會回國

孟加拉前總理哈希納（Sheikh Hasina）請辭後逃往國外，她的兒子表示，一旦臨時政府決定進行選舉，哈希納就會回到孟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。