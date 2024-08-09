委內瑞拉選舉質疑聲浪日增 總統馬杜洛封鎖X平台10天

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）今天面臨來自3個南美洲盟國的新壓力、要求他提供自稱總統選舉連任成功的數據之際，他下令封鎖社群媒體平台X，持續10天。

法新社報導，馬杜洛宣布委內瑞拉政府封鎖前身為推特（Twitter）的X平台10天，指控擁有X平台的馬斯克（Elon Musk）在委內瑞拉「煽動仇恨和法西斯主義」。

委內瑞拉選務機關宣布馬杜洛為7月28日總統大選的贏家，但尚未公布詳細計票結果，這讓巴西、哥倫比亞和墨西哥等左派盟國今天再次聯合呼籲委內瑞拉國家選舉委員會（National Electoral Council, CNE）公開計票結果。

根據人權組織，上週因馬杜洛宣布勝選而爆發的抗議活動造成至少24人死亡，還有上千人被捕。

委內瑞拉反對派主張他們獲得壓倒性勝利，並於今天警告，若馬杜洛繼續執政，可能引發大規模移民潮。

被禁止參選的反對派領袖馬查多（Maria CorinaMachado），在與墨西哥媒體的視訊會議中表示：「若馬杜洛選擇強行繼續掌權，我們將只會看見前所未有的移民潮：在很短的時間內，300萬、400萬，甚至500萬名委內瑞拉人外移。」

根據聯合國的數據，自馬杜洛2013年掌權以來，已有超過700萬名委內瑞拉人逃離這個擁有3000萬人口的國家，大部分遷往其他南美洲國家或美國。