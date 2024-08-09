尼加拉瓜與巴西交惡 相互驅逐大使再生新外交爭端

巴西駐尼加拉瓜大使日前未出席尼國的桑定革命45週年紀念活動，激怒尼加拉瓜政府後，關係早已惡化的兩國今天相互驅逐大使，再衍生新的外交爭端。

尼加拉瓜數間反對派媒體報導，這場紀念桑定革命（Sandinista revolution）的活動於7月19日舉辦；當時的革命最終促成奧蒂嘉（Daniel Ortega）於1985年首次出任尼加拉瓜總統。

消息人士指出，巴西大使並不是唯一缺席那場紀念活動的外交官。

儘管如此，尼加拉瓜還是要求巴西大使離境，巴西今天也做出相同回應。

尼加拉瓜副總統、奧蒂嘉的妻子穆麗優（RosarioMurillo）向官方媒體表示，巴西大使「已經離開我國，同樣地，我們的大使正在返國途中」。

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）去年應天主教教宗方濟各（Pope Francis）的要求試圖居中斡旋，盼能讓經常直言批評尼加拉瓜現任總統奧蒂嘉的主教阿爾瓦雷茲（Rolando Jose Alvarez）出獄。

但自此之後，巴西與尼加拉瓜之間的關係就一直惡化。