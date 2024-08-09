日本長崎原爆79周年 市長籲擁核國摒棄核武

今天是日本長崎遭原子彈轟炸的原爆79週年紀念日。隨著國際情勢升溫，長崎市長鈴木史朗在和平祈願儀式向保有核武的國家等呼籲，「應大幅改變政策，朝廢除核武的方向邁進」。

日本放送協會（NHK）報導，長崎市政府今年未邀請以色列駐日大使參加儀式，幾個國家的駐日大使等人因此未親自出席。

和平祈願儀式今天上午在長崎市的和平公園舉行，原爆受害者、遺族、日相岸田文雄以及100個國家與地區的代表等共約2300人列席參加。

今天的儀式將過去1年間死亡的3200人，納入原子彈爆炸死難者名冊（日文為「原爆死沒者名簿」），讓長崎原爆逝世人數總計增為19萬8785人，並在原子彈爆炸的上午11時2分默哀，追悼罹難者。

鈴木今天在和平宣言中，針對核武力量增強加速、俄羅斯進犯烏克蘭，以及中東地區仍在持續的武力衝突表達強烈危機感。

鈴木也向核武擁有國、被納入「核保護傘」（nuclear umbrella）下的國家領袖喊話表示，「應該直視核武的存在使人類面臨更嚴峻威脅的現實，並且應大幅改變政策，朝著廢除核武的方向邁進」。

他也說，「不管形勢多麼凶險，應該透過對話與外交努力尋求和平的解決之道，而非選擇擴軍或嚇阻」。

之後，現年89歲的三瀬清一朗代表原爆受害者發表「和平誓言」。他回憶，當年原子彈爆炸數日後，回到就讀的學校時發現「滿身是血到難以區分性別的人，以及上半赤裸及受傷的人，映入我的眼簾。我至今仍難以忘記自己的學校變成遺體處理場的光景」。

日相岸田在儀式上表示，「身為被爆國的日本，把廢除核武當作全球最重要的課題，並不斷祈願真誠面對這個課題」，希望能在廢除核武方面，扮演主導性角色。

岸田接著說，「決不能讓長崎和廣島遭受的慘禍重演。基於這個信念，穩健推動現實且具體的措施，朝『無核武器世界』邁進是作為唯一一個在戰爭中被爆國的日本所肩負的使命。」

長崎市政府今年未邀請仍在與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）交戰的以色列駐日大使參加和平紀念儀式，除了日本之外的七大工業國集團（G7）駐日大使等，因此不親自出席儀式。

鈴木稍早對此說明不邀以色列駐日大使參加的原因「並非出於政治理由，而是希望在平靜肅穆的氣氛中順利舉辦儀式」。

朝日新聞報導，美國駐日大使易曼紐（RahmEmanuel）與英國駐日大使朗博頓（Julia Longbottom）今天上午前往位於東京都的增上寺，參加長崎原爆殉難者追悼會。以色列駐日大使柯恩（Gilad Cohen）也列席參加。