快訊

午後雷陣雨致溪水暴漲 烏來福山地區3少年溯溪受困沙洲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本警戒南海海槽地震 9日起連續一周發布每日彙報

中央社／ 東京9日專電
日本宮崎縣南部觀測到規模7.1地震，鹿兒島縣有1棟住宅全毀、10棟住宅部分受損，宮崎縣也有10棟住宅毀損。 美聯社
日本宮崎縣南部觀測到規模7.1地震，鹿兒島縣有1棟住宅全毀、10棟住宅部分受損，宮崎縣也有10棟住宅毀損。 美聯社

日本氣象廳8日首度發布「南海海槽地震臨時情報」，表示南海海槽發生地震的可能性將比平時更高。氣象廳今天表示，從9日起連續一週，將在每天傍晚發布解釋地震活動情況的「關聯解說情報」。

讀賣新聞報導，氣象廳的「關聯解說情報」內容，包括說明震央區域的地震，以及地殼變動相關情況。

日本時間8日下午4時42分（台灣時間3時42分）左右，宮崎縣南部觀測到規模7.1地震，震央在宮崎縣外海的日向灘。氣象廳今天表示，日向灘附近的地震活動依舊非常活躍，連同昨天最大震度6弱的地震在內，截至9日上午10時，共觀測到14次震度1以上的地震。

昨天觀測到最大震度6弱的宮崎縣，今天上午召開災害應變本部會議，知事河野俊嗣強調，必須透過各種方式，反覆提醒民眾做好地震應變準備。

根據讀賣新聞統計，截至今天上午10時，在昨天地震中受傷的共有14人，包括宮崎縣8人、鹿兒島縣4人、熊本縣2人。鹿兒島縣有1棟住宅全毀、10棟住宅部分受損，宮崎縣也有10棟住宅毀損。

氣象廳昨天晚間發布「南海海槽地震臨時情報」（注意巨大地震），呼籲民眾今後一週注意可能會發生巨大地震。

發布對象從沖繩縣到茨城縣的1都（東京都）2府（京都府、大阪府）26縣的707個市町村。26縣當中，靜岡縣、愛知縣、三重縣、滋賀縣、奈良縣、和歌山縣、德島縣、香川縣、愛媛縣、高知縣，以及宮崎縣，均為全區域列入注意範圍。

位於靜岡縣御前崎市的中部電力濱岡核電廠在「南海海槽地震臨時情報」發布後進入24小時待機體制，工人持續在發電廠內巡邏，檢查可燃氣體、重油的儲藏設施，並持續對工地現場進行安全檢查。

日本首相岸田文雄今天下午宣布取消9日至12日出訪中亞哈薩克、烏茲別克與蒙古，表示作為「危機管理最高責任者的內閣總理大臣，謹慎起見，至少應該在氣象廳呼籲防範的一週時間內留守國內，確保政府能有萬全的應對措施與訊息傳播」。

岸田表示，發布「南海海槽地震臨時情報」是呼籲民眾為了可能發生的大地震做好準備，「呼籲國民平時就要確認防震應變準備，做好在發生地震時能夠立即避難的準備」。

他表示，「這不是要求事前避難，也不是具體通知會在特定期間發生地震，但因為是首次發布，我認為國民會感到非常不安」。

南海 地震 岸田文雄 日本

延伸閱讀

整理包／強度恐逾311！南海海槽巨大地震多恐怖？歷史災情、預估影響一次看

宮崎7.1強震 至少12傷2屋塌 日本氣象廳警告防巨震

日本宮崎強震災情曝！14傷1昏迷 多棟房屋毀壞坍塌

日本示警「南海海槽地震」 岸田文雄緊急取消出訪中亞3國

相關新聞

整理包／強度恐逾311！南海海槽巨大地震多恐怖？歷史災情、預估影響一次看

日本宮崎縣東側海域當地時間8日下午4時43分發生規模7.1地震，震央位於宮崎縣東側海域的日向灘，震源深度約30公里。氣象廳隨後發布「南海海槽地震臨時情報」（注意巨大地震），警告未來一周注意可能會發生巨大地震...

日本警戒南海海槽地震 9日起連續一周發布每日彙報

日本氣象廳8日首度發布「南海海槽地震臨時情報」，表示南海海槽發生地震的可能性將比平時更高。氣象廳今天表示，從9日起連續一...

日本長崎原爆79周年 市長籲擁核國摒棄核武

今天是日本長崎遭原子彈轟炸的原爆79週年紀念日。隨著國際情勢升溫，長崎市長鈴木史朗在和平祈願儀式向保有核武的國家等呼籲，...

孟加拉臨時政府若舉行選舉 流亡海外總理會回國

孟加拉前總理哈希納（Sheikh Hasina）請辭後逃往國外，她的兒子表示，一旦臨時政府決定進行選舉，哈希納就會回到孟...

鎖定移民攻擊…極右翼騷亂近500人遭逮 英相施凱爾矢言不會鬆懈

英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天矢言將維持密集警力部署，制止極右翼在英格蘭城鎮進一步發動騷亂；與此同時，有...

孟加拉組臨時政府 諾獎得主尤努斯：讓國家「第二次獨立」

在孟加拉學生帶頭抗議，最終導致在任15年的前總理哈希納（Sheikh Hasina）下台之後，諾貝爾和平獎得主尤努斯（M...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。