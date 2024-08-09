鎖定移民攻擊…極右翼騷亂近500人遭逮 英相施凱爾矢言不會鬆懈

英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天矢言將維持密集警力部署，制止極右翼在英格蘭城鎮進一步發動騷亂；與此同時，有更多人因為參與騷亂而遭到定罪。

法新社報導，施凱爾今天稍晚主持另一場高階部長與警察首長的緊急會議，嚴正防範「接下來幾天」可能出現的麻煩。英國全國警察首長協會（NPCC）主席史蒂芬斯（Gavin Stephens）警告，「意圖發起暴力與破壞的人還沒有消失」。

施凱爾也指出，過去一週來，英格蘭與北愛爾蘭各地幾乎每晚都發生騷亂，刑事司法系統將持續「加速運作」，對在那期間遭逮捕的人定罪。

在英格蘭，警方透露現在有近500人因涉嫌參與騷亂而遭到逮捕，英格蘭西北部利物浦（Liverpool）一名法官以參與騷亂罪名將另外數人判入獄。

這波騷亂原初是在7月29日發生造成3名兒童死亡的持刀攻擊事件後引發，除了警察與其他目標外，清真寺以及難民相關設施也遭到攻擊。

7月29日，英格蘭西北部濱海城市南港（Southport）一堂以流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）為主題的舞蹈課發生持刀攻擊事件，造成分別為9歲、7歲與6歲的3名女童死亡，另有5名孩童重傷。

凶嫌後來查明為17歲的盧達庫巴納（AxelRudakubana），他出生於威爾斯。英國媒體報導，他的父母來自人口主要是基督徒的盧安達。

然而，官員表示，社群媒體上關於凶嫌錯誤訊息擴散，助長了這波騷亂。

施凱爾今天造訪英格蘭西部城市索利赫爾（Solihull）一座清真寺並與社區領袖會面，他說：「重要的是，我們不能在這時鬆懈。」

施凱爾稱讚「警方在正確地點出動大批警力，有助於緩解深夜騷亂，讓社區感到安心」。

在極右翼社群媒體頻道呼籲鎖定一連串移民相關地點發動攻擊後，英國政府在英格蘭各地派出6000名特種警察待命，以因應衝突可能一觸即發的情勢。