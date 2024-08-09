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孟加拉臨時政府若舉行選舉 流亡海外總理會回國

中央社／ 新德里9日專電
孟加拉前總理哈希納（中）。 美聯社資料照
孟加拉前總理哈希納（中）。 美聯社資料照

孟加拉前總理哈希納（Sheikh Hasina）請辭後逃往國外，她的兒子表示，一旦臨時政府決定進行選舉，哈希納就會回到孟加拉。

哈希納過去30年間掌權20年，今年1月贏得第4個任期，領導這個擁有1億7000人口的國家。這個夏天，她的鐵腕執政持續遭到挑戰，針對哈希納的示威活動迅速擴大，演變成推翻哈希納的運動。最後，哈希納在失去軍方的支持下，逃往國外。

法新社根據警方、政府官員與醫院醫師提供的資訊估算，示威期間的死亡人數累計達409人。

哈希納搭機離開孟加拉後，由諾貝爾和平獎得主尤努斯（Muhammad Yunus）領導臨時政府，他們的首要任務就是進行選舉。

哈希納的兒子喬伊（Sajeeb Wazed Joy）在接受印度時報（Times of India）訪問時說：「她（指哈希納）目前人在印度，一但臨時政府要進行選舉，她就會回到孟加拉。」

喬伊也提到，如果有需要，他不會拒絕從政。他說：「孟加拉人民聯盟（Awami League）將會參選，我們還有可能勝選。」

哈希納離開孟加拉後，先逃到印度，目前人在新德里地區的避難處，印度媒體指，她計畫前往英國尋求政治庇護，但英國方面拒絕為此做出評論。

新德里電視台（NDTV）指出，印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）表示，他已經與英國外交部長討論了孟加拉問題，但他並外透露相關細節。

印度 孟加拉

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