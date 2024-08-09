日本警戒南海海槽地震 部分新幹線與鐵路減速行駛

日本宮崎縣南部8日下午觀測到規模7.1地震，氣象廳首度發布「南海海槽地震臨時情報」。盂蘭盆節連假即將開始，新幹線預料迎來高峰期，為避免突發強震，東海道新幹線的特急列車、常規路線的部分路段將放慢行駛速度。

日本經濟新聞報導，受到發布臨時情報的影響，JR東海（東海旅客鐵道）宣布，東海道新幹線在三島至三河安城的區間將減速行駛，時間將持續1週。若發生南海海槽巨大地震，這個路段預計會出現最大震度7。

JR東海表示，各列車9日預計延遲至少10分鐘以上，10日則是返鄉高峰。由於盂蘭盆節假期加開列車較多，因此受影響範圍預料更廣。旅客若要改變旅行計畫，可免費更改預訂或獲得退款。

JR東海特急列車「南紀」，以及寢台（臥鋪）特急列車「Sunrise瀨戶．出雲」將停駛1週。JR東日本目前宣布將放慢東海道線（大磯―熱海間）、伊東線（熱海―伊東間）、中央線（大月―茅野間）行駛速度。

小田急電鐵表示，目前本厚木到小田原區間行駛速度放慢至每小時10至30公里。如此一來，「假使發生南海海槽地震，可在震波到達前，讓列車放慢至可以安全停止的速度」。

日本航空（JAL）8日因地震取消6個在九州起降的航班，但截至今天上午，其他航班沒有受影響。全日空（ANA）在盂蘭盆節假期的航班也未受影響。

除了交通之外，和歌山縣白濱町宣布，今天起暫時關閉該町所有海水浴場，由町經營的公共浴場將暫停營業，南湯崎公園禁止進入，將持續1週左右。南紀白濱觀光協會也臨時宣布，10日的「南紀白濱花火大會」取消。

8日這起地震因超過一定規模，是從東海至九州的太平洋外海可能發生「南海海槽地震」的想定震央區，日本氣象廳召集專家等召開評估討論會。

這次地震規模7.1，符合發布臨時情報的條件，於是發布「南海海槽地震臨時情報」（注意巨大地震）。