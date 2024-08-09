日本熊本縣知事將訪台積電總部 盼蓋第3廠
日本熊本縣知事木村敬預計8月25日起訪問台灣3天。他昨天透露，訪台期間將前往台積電總部表達希望台積電（TSMC）能在熊本縣建造第3廠的意願。
日本「每日新聞」報導，木村昨天在例行記者會上提及上述事項。他之前已經表明有意爭取台積電在熊本縣設第3廠，不過這將是木村首度直接親赴台積電總部傳達這個意願。
木村訪台期間除了將會晤台積電高層之外，也會視察台積電總部的所在地新竹科學園區（竹科）等地。
位於熊本縣菊陽町的台積電1廠預計今年10月至12月開始量產，第2廠的建設預定今年底前於1廠相鄰的地區開始動工。報導指出，縣內因企業迅速群聚引發嚴重的交通堵塞問題，以及確保地下水資源對策等相關課題已經被關注。
木村提到，「台積電方面列出『當地的理解』是進駐的條件」。木村還說，「將同時推動緩解交通壅塞、確保地下水資源、排水等對策，並提出具體方向以減少負擔的話，我認為能得到縣民的理解」。
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