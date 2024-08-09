快訊

注意！Disney+用戶難逃寄生帳號 執行長明訂這時間「認真開抓」還要漲月費

英國航空將暫停北京航線 維持飛往上海香港航班

中央社／ 上海9日電

英國航空（British Airways）表示，將暫停10月26日至明年11月期間飛往北京航班，將為受到影響的乘客重新訂票或全額退款；飛往上海、香港航班繼續營運。

路透社報導，英國航空8日表示，將暫停10月26日至明年11月期間飛往北京航班，將為受到影響的乘客重新訂票或全額退款；目前飛往上海、香港航班繼續營運，英國航空沒有詳細說明暫停北京航線的原因。

報導提到，受到俄烏戰爭影響，包括英國在內，歐洲的航空公司航班無法飛越俄羅斯領空，這意味著飛往亞洲需要更多飛行時間，這使得機票價格更加昂貴，對於客戶的吸引力也愈小。

英國航空一度由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情暫停北京航線，疫情後恢復，現又再次喊停；從疫情後取消邊境管制以來，中國到歐洲的交通恢復緩慢，這條航線目前多由中國的航空公司主導。

英國維珍航空（Virgin Atlantic）於日前宣布停飛倫敦–上海航線。

英國維珍航空在7月表示，由於必須繞飛俄羅斯領空，燃油成本、人力成本大幅增加，加重航線營運支出，將在10月25日營運倫敦–上海航線最後一班航班，10月26日從上海返回倫敦，10月26日與以後日期航班全額退款。

英國維珍航空宣布停飛倫敦–上海航線，相當於退出中國市場。界面新聞日前報導，倫敦–上海航線是英國維珍航空目前在中國市場唯一的一條客運航線，一度由於COVID-19疫情爆發，中斷營運859天，去年5月1日才復航。

上海 航線 英國

延伸閱讀

為電動車佈局做準備？Peugeot傳12月於英國停售508車系！

北京智庫倡粵港澳大灣區一體化 文章下架

諾貝爾物理獎得李政道悼念追思會 8月25日在上海舉行

上海公車、出租車 2027全面新能源化

相關新聞

日本宮崎強震災情曝！14傷1昏迷 多棟房屋毀壞坍塌

日本九州宮崎縣繼8日發生規模7.1強震後，9日凌晨4時許再發生規模5.3地震，災區民眾持續評估災情。每日新聞統計，目前已...

日氣象廳發「南海海槽地震」警告！政府推演死亡數是311地震的14倍

日本宮崎縣8日發生規模7.1強震，氣象廳隨後發布「南海海槽地震臨時情報」（注意巨大地震），警告未來一周注意可能會發生巨大...

日本示警「南海海槽地震」 岸田文雄緊急取消出訪中亞3國

日本宮崎縣8日發生規模7.1強震，氣象廳隨後發布「南海海槽地震臨時情報」（注意巨大地震），警告未來一周注意可能會發生巨大...

泰勒絲3場演出取消 歌迷聚集維也納街道合唱療傷

美國流行樂天后泰勒絲演唱會主辦單位昨天因為奧地利當局發現伊斯蘭極端分子恐攻陰謀，決定取消3場演出，歌迷大失所望，數百名粉...

日本警戒南海海槽地震 部分新幹線與鐵路減速行駛

日本宮崎縣南部8日下午觀測到規模7.1地震，氣象廳首度發布「南海海槽地震臨時情報」。盂蘭盆節連假即將開始，新幹線預料迎來...

日本宮崎強震造成企業損失有限 勝高暫停宮崎廠運作

日本九州宮崎8日發生芮氏規模7.1強震後，造成當地一些半導體相關工廠也暫停生產。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。