英國航空將暫停北京航線 維持飛往上海香港航班

英國航空（British Airways）表示，將暫停10月26日至明年11月期間飛往北京航班，將為受到影響的乘客重新訂票或全額退款；飛往上海、香港航班繼續營運。

路透社報導，英國航空8日表示，將暫停10月26日至明年11月期間飛往北京航班，將為受到影響的乘客重新訂票或全額退款；目前飛往上海、香港航班繼續營運，英國航空沒有詳細說明暫停北京航線的原因。

報導提到，受到俄烏戰爭影響，包括英國在內，歐洲的航空公司航班無法飛越俄羅斯領空，這意味著飛往亞洲需要更多飛行時間，這使得機票價格更加昂貴，對於客戶的吸引力也愈小。

英國航空一度由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情暫停北京航線，疫情後恢復，現又再次喊停；從疫情後取消邊境管制以來，中國到歐洲的交通恢復緩慢，這條航線目前多由中國的航空公司主導。

英國維珍航空（Virgin Atlantic）於日前宣布停飛倫敦–上海航線。

英國維珍航空在7月表示，由於必須繞飛俄羅斯領空，燃油成本、人力成本大幅增加，加重航線營運支出，將在10月25日營運倫敦–上海航線最後一班航班，10月26日從上海返回倫敦，10月26日與以後日期航班全額退款。

英國維珍航空宣布停飛倫敦–上海航線，相當於退出中國市場。界面新聞日前報導，倫敦–上海航線是英國維珍航空目前在中國市場唯一的一條客運航線，一度由於COVID-19疫情爆發，中斷營運859天，去年5月1日才復航。