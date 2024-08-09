涉嫌助北韓人謀取武器計畫資金 美國男子被捕

美國司法部表示，田納西州一名男子今天被逮捕，因他涉嫌幫助北韓人獲取美國與英國公司的遠端資訊科技（IT）工作，為北韓武器計畫籌措資金。

法新社報導，現年38歲的努特（Matthew Knoot）被指控盜用身分、促成非法雇用外國人等罪行，若被定罪，將面臨最重20年有期徒刑。

美國司法部表示，這項陰謀意在為北韓非法武器計畫謀取收入。

美國律師李文提斯（Henry Leventis）發聲明表示：「北韓派遣數以千計技術高超的資訊科技人員到世界各地欺騙不知情的企業，並躲避國際制裁，以便繼續為危險的武器計畫提供資金。」

努特被控欺騙美國與英國公司雇用外籍遠端IT人員，而這些公司以為這些人員身在美國。

司法部指出，這些自由接案的IT人員其實是北韓國民，主要以中國及俄羅斯為據點，他們冒用了美國公民的身分。

司法部還表示，努特涉嫌在田納西州納希維爾（Nashville）的住所經營一座「筆記型電腦農場」，是這場詐騙的一環。2022年7月至2023年8月期間，被鎖定的公司寄送筆記型電腦給努特，供北韓IT人員遠端工作，同時假裝在努特的住所工作。

司法部表示，努特因提供這項服務，每個月都能獲得酬勞。