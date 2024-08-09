日本宮崎強震造成企業損失有限 勝高暫停宮崎廠運作

日本九州宮崎8日發生芮氏規模7.1強震後，造成當地一些半導體相關工廠也暫停生產。

在九州強震後，日本政府首度發布「巨大地震注意」警報，地方政府和企業陸續回報災後情況，目前數人受傷，損失有限。

電子零組件製造商京瓷（Kyocera）表示，鹿兒島工廠的部分設備受損，羅姆半導體（Rohm）暫停宮崎縣營運，以進行安全檢修，矽晶圓製造商勝高（Sumco）暫停宮崎工廠運作。

JR東海表示，東京與日本西部之間的新幹線將減速運行，直到警報解除。日本當局也向所有核電廠發布警戒，九州電力公司表示，已設立工作小組，組織旗下發電廠的溝通事宜，中部電力公司也已設立網絡，強化總部和分處之間的溝通，受影響地區的海灘暫時關閉。

該地區位於菲律賓海板塊與歐亞板塊聚合處邊緣的「南海海槽」，預估每100-150年就會發生一次強震，南海海槽強震所造成的傷亡，可能超越東日本311大地震，政府委員會在2019年的分析估算，在最糟情況下，南海海槽強震可能造成超過23萬人喪生。