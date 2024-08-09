日本宮崎強震災情曝！14傷1昏迷 多棟房屋毀壞坍塌

日本九州宮崎縣繼8日發生規模7.1強震後，9日凌晨4時許再發生規模5.3地震，災區民眾持續評估災情。每日新聞統計，目前已確認有14人受傷，其中一人昏迷。此外，地方政府持續發布有關「南海海槽地震臨時情報」（注意巨大地震），預計此次地震對東海沿岸至九州沿岸造成不小衝擊。

截至今天上午10時，每日新聞共統計14名傷者：宮崎縣1人重傷、7人輕傷，鹿兒島縣4人輕傷，熊本縣1人重傷、1人輕傷。此外，宮崎縣有7間房屋部分受損，鹿兒島縣有1間房屋倒塌、2間房屋部分損壞。

根據總務省消防廳消息，鹿兒島縣志布志國家石油儲備基地的43個油槽中，37個油槽已確認有少量原油外洩的情況。

宮崎縣今天當地上午10時起召開災害對策本部會議，宮崎縣知事河野俊嗣呼籲民眾做好防震與避難相關工作，稱準備向民眾傳遞地震警報相當重要，坦言風險比平常高。