東京歌舞伎町建物火警 20輛消防車馳援未傳傷亡

日本東京新宿區歌舞伎町一棟地下2層、地上4層樓高的建築物今天上午發生火災。東京消防廳表示，這場火災導致建物1樓至2樓約150平方公尺燒燬，目前未傳出傷亡。

讀賣新聞報導，東京都警視廳新宿警察署初步研判，起火處像是保管器材的倉庫，目前仍在調查起火原因。

這棟建物今天上午6時左右發生火災後，有路人報警稱「出現爆炸聲響，能看見火與煙」。火災現場位在西武新宿站以東約200公尺的鬧區。

日本富士新聞（FNN）報導，東京消防廳派出20輛消防車馳援，消防人員到今天上午11時40分（台北時間10時40分）時仍在滅火，且當時濃濃火焰仍從建物竄出，天花板也遭火噬。

這棟建物地下1樓是餐廳，餐廳員工經疏散並未受傷。