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日本宮崎7.1地震14人傷 日相岸田取消中亞訪問

中央社／ 東京9日專電

日本宮崎縣南部8日下午觀測到規模7.1地震，徹夜統計有14人受傷，其中1人意識不明。媒體報導，日本首相岸田文雄今天將會宣布取消9日至12日的中亞訪問行程，留守國內坐鎮。

日本時間8日下午4時42分（台灣時間3時42分）左右，宮崎縣南部觀測到規模7.1地震，震央在宮崎縣外海的日向灘，地震深度30公里，宮崎縣南部平野地區觀測到震度6弱的強烈搖晃。

「每日新聞」報導，經過徹夜統計，這起地震目前確認造成14人受傷，主要集中在宮崎縣，其中1人意識不明。觀測到震度6弱的宮崎縣日南市，擔心餘震的民眾幾乎徹夜難眠。根據日南市政府統計，強震造成電線桿倒塌、道路隆起、土石崩落等各種災害。從今天上午7時開始，市政府投入140人調查各地災損情況。

岸田文雄原本預定8月9日起出訪中亞國家哈薩克、烏茲別克等國，計劃出席中亞5國高峰會，與部分領袖進行場邊雙邊會談，還有約50名日本企業領袖要隨同他出訪，預計與當地企業商定橫跨多個領域的合作。

不過，岸田的出訪行程被地震打亂，由於8日發生的地震，行程將重新安排。 日本放送協會（NHK）報導，政府相關人士透露，岸田首重地震的救災工作，以災害應變為最優先考量。

針對日本氣象廳昨天晚間發布的「南海海槽地震臨時情報」（注意巨大地震），呼籲民眾今後一週注意可能會發生巨大地震。雖然地震並非一定會發生，但為了確保行政面應對萬無一失，岸田決定取消中亞訪問。

岸田正在長崎市參加原爆和平祈願儀式，他原本預定隨後從長崎機場搭乘政府專用飛機，直接前往哈薩克，開始中亞訪問行程，但現在預料將在長崎市召開記者會宣布取消出訪，並呼籲民眾保持冷靜，做好應對突發狀況的相關準備。

日本官房長官林芳正今天上午在記者會表示，「首相將綜合考量各種情況，做出適當決定」。政府相關人士表示，岸田可能會改用線上方式參與中亞5國高峰會。

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