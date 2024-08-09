聯合國通過網路犯罪條約 人權組織憂帶來監控風險

聯合國今天通過一項鎖定網路犯罪的條約，這是聯合國首份這類文本，人權活動人士強烈反對，警告這項條約可能帶來監控風險。

法新社報導，經過3年協商，以及在紐約進行最後為期兩週的會議，成員國協商一致通過「聯合國打擊網路犯罪公約」（United Nations Convention AgainstCybercrime），將提交聯合國大會取得正式通過。

聯合國打擊網路犯罪公約起草委員會主席、阿爾及利亞外交官梅巴基（Faouzia Boumaiza Mebarki）回應掌聲說：「我認為這些文件…已經通過。非常感謝大家，各位做得好！」

這個委員會是在俄羅斯2017年採取初步行動後，不顧美國和歐洲的反對而成立。

這項新條約將在獲得40個成員國批准後生效，旨在「更有效實際地防止和打擊網路犯罪」，特別是關於兒童性虐待影像和洗錢方面。

南非代表稱讚這是一部「具里程碑意義的公約」，並表示「技術援助和能力建設的相關條款，為網路基礎設施較不發達的國家提供了急需的支持」。

但這份條約的批評者，也就是由人權活動人士和大型科技公司所組成的不尋常的聯盟，譴責條約範圍過於廣泛，還稱這可能相當於一項全球「監控」條約，並可用於鎮壓。

特別是條約文本規定，一個國家為調查任何依據其國內法律可判處至少4年徒刑的犯罪行為，可以要求另一國當局提供與犯罪相關的任何電子證據，還可以向網路服務供應商要求數據。

非政府組織「人權觀察」（Human Rights Watch）的布朗（Deborah Brown）向法新社表示，這項條約「對人權來說將是一大災難，也是聯合國的黑暗時刻」。

布朗說：「這份條約實際上就是鎮壓的法律工具，可以用來跨境打擊新聞工作者、運動人士、LGBT族群、自由思想者和其他人。」