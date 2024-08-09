聯合國通過網路犯罪條約 人權組織憂帶來監控風險
聯合國今天通過一項鎖定網路犯罪的條約，這是聯合國首份這類文本，人權活動人士強烈反對，警告這項條約可能帶來監控風險。
法新社報導，經過3年協商，以及在紐約進行最後為期兩週的會議，成員國協商一致通過「聯合國打擊網路犯罪公約」（United Nations Convention AgainstCybercrime），將提交聯合國大會取得正式通過。
聯合國打擊網路犯罪公約起草委員會主席、阿爾及利亞外交官梅巴基（Faouzia Boumaiza Mebarki）回應掌聲說：「我認為這些文件…已經通過。非常感謝大家，各位做得好！」
這個委員會是在俄羅斯2017年採取初步行動後，不顧美國和歐洲的反對而成立。
這項新條約將在獲得40個成員國批准後生效，旨在「更有效實際地防止和打擊網路犯罪」，特別是關於兒童性虐待影像和洗錢方面。
南非代表稱讚這是一部「具里程碑意義的公約」，並表示「技術援助和能力建設的相關條款，為網路基礎設施較不發達的國家提供了急需的支持」。
但這份條約的批評者，也就是由人權活動人士和大型科技公司所組成的不尋常的聯盟，譴責條約範圍過於廣泛，還稱這可能相當於一項全球「監控」條約，並可用於鎮壓。
特別是條約文本規定，一個國家為調查任何依據其國內法律可判處至少4年徒刑的犯罪行為，可以要求另一國當局提供與犯罪相關的任何電子證據，還可以向網路服務供應商要求數據。
非政府組織「人權觀察」（Human Rights Watch）的布朗（Deborah Brown）向法新社表示，這項條約「對人權來說將是一大災難，也是聯合國的黑暗時刻」。
布朗說：「這份條約實際上就是鎮壓的法律工具，可以用來跨境打擊新聞工作者、運動人士、LGBT族群、自由思想者和其他人。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言