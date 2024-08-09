快訊

中華隊9日賽程 舉重陳玟卉接棒爭牌 高球2女將追近領先集團

日本預警南海海槽大地震 我氣象署曝對台影響

美中對抗蔓延到奧運賽場 國際反禁藥機構成夾心餅乾

聯合國通過網路犯罪條約 人權組織憂帶來監控風險

中央社／ 紐約聯合國總部8日綜合外電報導

聯合國今天通過一項鎖定網路犯罪的條約，這是聯合國首份這類文本，人權活動人士強烈反對，警告這項條約可能帶來監控風險。

法新社報導，經過3年協商，以及在紐約進行最後為期兩週的會議，成員國協商一致通過「聯合國打擊網路犯罪公約」（United Nations Convention AgainstCybercrime），將提交聯合國大會取得正式通過。

聯合國打擊網路犯罪公約起草委員會主席、阿爾及利亞外交官梅巴基（Faouzia Boumaiza Mebarki）回應掌聲說：「我認為這些文件…已經通過。非常感謝大家，各位做得好！」

這個委員會是在俄羅斯2017年採取初步行動後，不顧美國和歐洲的反對而成立。

這項新條約將在獲得40個成員國批准後生效，旨在「更有效實際地防止和打擊網路犯罪」，特別是關於兒童性虐待影像和洗錢方面。

南非代表稱讚這是一部「具里程碑意義的公約」，並表示「技術援助和能力建設的相關條款，為網路基礎設施較不發達的國家提供了急需的支持」。

但這份條約的批評者，也就是由人權活動人士和大型科技公司所組成的不尋常的聯盟，譴責條約範圍過於廣泛，還稱這可能相當於一項全球「監控」條約，並可用於鎮壓。

特別是條約文本規定，一個國家為調查任何依據其國內法律可判處至少4年徒刑的犯罪行為，可以要求另一國當局提供與犯罪相關的任何電子證據，還可以向網路服務供應商要求數據。

非政府組織「人權觀察」（Human Rights Watch）的布朗（Deborah Brown）向法新社表示，這項條約「對人權來說將是一大災難，也是聯合國的黑暗時刻」。

布朗說：「這份條約實際上就是鎮壓的法律工具，可以用來跨境打擊新聞工作者、運動人士、LGBT族群、自由思想者和其他人。」

人權 網路 聯合國

延伸閱讀

以「情婦」身分打進政治圈！賀錦麗曾戀上大30歲有婦之夫 還獲贈BMW

NBA／布朗夏季聯賽前3戰比布朗尼還慘 零號探員：沒人罵他？

NBA／布朗凌晨3點回應「布朗尼不是職業」詹皇經紀人認為非惡意

奧運籃球／避免誤會！樂見懷特進美國隊 布朗致電：我們好得很

相關新聞

日氣象廳發「南海海槽地震」警告！政府推演死亡數是311地震的14倍

日本宮崎縣8日發生規模7.1強震，氣象廳隨後發布「南海海槽地震臨時情報」（注意巨大地震），警告未來一周注意可能會發生巨大...

日本示警「南海海槽地震」 岸田文雄緊急取消出訪中亞3國

日本宮崎縣8日發生規模7.1強震，氣象廳隨後發布「南海海槽地震臨時情報」（注意巨大地震），警告未來一周注意可能會發生巨大...

美中對抗蔓延到奧運賽場 國際反禁藥機構成夾心餅乾

巴黎奧運泳池最引人矚目的話題之一，就是美國不斷以禁藥問題質疑中國大陸，還質疑世界反禁藥組織（WADA）護航大陸。隨著美中地緣政治緊張關係蔓延到奧運舞台，WADA表示，該組織「不公平地陷入了」美中之間的爭執。

反制中國曲解2758決議 學者：需聯合國金主日歐加入

中國近年將聯大第2758號決議與「一中原則」掛鉤，壓縮台灣國際空間，美國持續拋出澄清論述。澳洲麥考瑞大學學者馮康雲認為，...

巴黎奧運盛會 拚史上最省錢

史上第一次、也是唯一一次賺錢的奧運會，是1984年的洛杉磯奧運會。大會籌辦人彼得．尤伯羅斯（Peter Ueberroth）因而聲名大噪。

美允服興奮劑運動員充當線人繼續參賽 中國要求對此進行獨立調查

大陸《環球時報》報導，世界反興奮劑機構（WADA）8月7日發表聲明，就當天早些時候路透社的一篇報導作出回應。該報導揭露了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。