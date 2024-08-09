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打擊洗錢 日本成田機場首度部署「嗅鈔犬」

中央社／ 東京9日專電

民眾出入機場常可見到檢疫犬巡邏，牠們可以檢查出旅客攜帶的肉類、蔬果等違禁品。不過，日本成田機場首次部署特別的「紙幣探知犬」，可以嗅出攜帶大量紙幣的旅客，避免詐騙犯把大量贓款攜帶出境。

朝日電視台、讀賣新聞報導，日本從11日即將開始盂蘭盆節3天連休，機場預料將迎來大量出國旅客，為了打擊非法攜帶現金出境，成田機場部署了「紙幣探知犬」，為日本國內首次。

這類嗅鈔犬經過特別訓練，可以靠嗅覺找到旅客行李，或是國際郵件裡面挾帶的大量紙幣。

依據日本海關規定，旅客攜帶現金或支票金額超過100萬日圓，為了防止洗錢，必須向海關申報。海關指出，近年來發現多起詐騙集團在行李裡藏匿大量現金、攜帶出境洗錢的案例，使得邊境管制措施成為一大課題。

海關人員8日帶著2隻受過訓練的拉布拉多獵犬進行示範，牠們在機場的安全檢查站嗅聞旅客的行李，一但發現可疑處，就會坐下向海關人員示意。

日本財務省表示，由於擔心會有人趁著盂蘭盆節人潮混雜，非法將現金攜帶出境，因此在成田機場部署「紙幣探知犬」。目前美國、加拿大、澳洲等國都有紙幣探知犬，日本這2隻探知犬目前主要在成田機場工作，未來計劃逐步部署到全日本的國際機場。

成田機場 日本

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