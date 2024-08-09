整理包／強度恐逾311！南海海槽巨大地震多恐怖？歷史災情、預估影響一次看

日本宮崎縣東側海域當地時間8日下午4時43分（台灣時間下午3時43分）發生規模7.1地震，震央位於宮崎縣東側海域的日向灘，震源深度約30公里，宮崎縣南部平野地區觀測到震度6弱、宮崎縣宮崎市、串間市、都城市及鹿兒島縣大崎町觀測到震度5強。氣象廳隨後發布「南海海槽地震臨時情報」（注意巨大地震），警告未來一周注意可能會發生巨大地震。這起強震除了使新幹線、宮崎機場一度受影響外，鹿兒島縣也傳出有民宅倒塌、民眾受傷的消息，截至9日12時，震災已造成至少14人受傷、2棟房屋倒塌。

日本宮崎縣東側海域於8日發生規模7.1地震。製表／國際中心

日本氣象廳於震後發布海嘯警報，範圍由一開始的宮崎縣與高知縣，又擴大至大分縣、鹿兒島縣和愛知縣，隨後在宮崎縣、高知縣西南部分別觀測到50公分與20公分的海嘯浪頭，該警報已於8日22時以前陸續解除。

根據每日新聞報導，台灣時間晚上6時15分，日本氣象廳首度發布「南海海槽地震臨時情報」（注意巨大地震）資訊。專家指出，根據觀測數據，地震發生後的一周內，在鄰近區域發生7級以上地震的概率約為百分之一，未來發生巨大地震的可能性顯著增加。

外交部指出，據駐福岡辦事處最新回報，我國僑民、留學生及觀光客目前均未傳出受災或受困消息。

位於菲律賓海板塊與歐亞板塊聚合處邊緣的「南海海槽」，預估每100-150年就會發生一次強震。南海海槽地震是專家認為位於從東海海域到九州海域的溝狀地形周邊發生的地震，很可能發生與2011年311大地震同程度、規模9強震，因此日本氣象廳監測的地區若發生規模6.8以上地震，就召開專家會議調查。

南海海槽範圍與過去發生的強震震央位置。圖擷自X平台ウェザーニュース

據產經新聞所述，過去南海海槽曾引發多次強震。如1707年規模8.6的寶永地震，震央大約位於在今日的和歌山縣南端以南30公里處外海，而在49日後，富士山發生大規模噴發，火山灰甚至飄至江戶（即現在的東京23區）。

較近的例子還有1854年規模8.4的安政東海地震，32小時後，又發生同樣規模8.4的安政南海地震。而南海海槽最近一次引發的強震為1944年的昭和東南海地震，及2年後的昭和南海地震，2次地震的規模皆為8.1。

過去南海海槽發生的地震時間序，及受影響地層範圍。圖／日本氣象廳

8日地震發生後，日本氣象廳發布「南海海槽地震臨時情報」，這是日本2017年11月開始實施這個制度以來，首度發布這項臨時情報（資訊）。專家指出，根據觀測數據，地震發生後的一周內，在鄰近區域發生7級以上地震的概率約為百分之一，未來發生巨大地震的可能性顯著增加。

綜合日媒報導，該起強震截至9日10時，已造成14人受傷，宮崎縣有7間房屋部分受損，鹿兒島縣有1間房屋倒塌、2間房屋部分損壞。此外，地方政府持續發布有關「南海海槽地震臨時情報」（注意巨大地震），預計此次地震對東海沿岸至九州沿岸造成不小衝擊。

據日南市政府統計，強震造成電線桿倒塌、道路隆起、土石崩落等各種災害。從9日上午7時開始，市政府投入140人調查各地災損情況。

鹿兒島縣大崎町8日觀測到震度5強，大崎町公所指出，町公所附近有一棟2層樓的木造民宅倒塌，目前未傳出有人受傷。另外也接獲民宅的磚牆倒塌、道路隆起等通報，町公所將持續蒐集災情消息。

日本宮崎縣8日發生規模7.1強震，鹿兒島大崎町一棟建築倒塌。路透

鹿兒島縣志布志市出現震度4，根據鹿兒島テレビ報導，志布志市的懸崖邊坡發生崩塌，崩塌範圍高約50公尺、寬約30公尺。

日本鹿兒島縣志布志市的懸崖邊坡發生崩塌。圖／美聯社

根據總務省消防廳消息，鹿兒島縣志布志國家石油儲備基地的43個油槽中，37個油槽已確認有少量原油外洩的情況。

電子零組件製造商京瓷（Kyocera）表示，鹿兒島工廠的部分設備受損，羅姆半導體（Rohm）暫停宮崎縣營運，以進行安全檢修，矽晶圓製造商勝高（Sumco）暫停宮崎工廠運作。

交通方面，JR九州公司表示，九州新幹線與西九州新幹線一度緊急停駛，8日傍晚已重啟。JR東海表示，東京與日本西部之間的新幹線將減速運行，直到警報解除。

地震發生後，宮崎機場暫停飛機起降，機場航廈玻璃碎裂散落一地。經檢查跑道並未受損安全無虞，航班已依序重啟，不過部分航班取消。

日相岸田取消中亞訪問 以災害應變為重

岸田文雄原本預定8月9日起出訪中亞國家哈薩克、烏茲別克等國，計劃出席中亞5國高峰會，與部分領袖進行場邊雙邊會談，還有約50名日本企業領袖要隨同他出訪，預計與當地企業商定橫跨多個領域的合作。

不過，岸田的出訪行程被地震打亂，由於8日發生的地震，行程將重新安排。 日本放送協會（NHK）報導，政府相關人士透露，岸田首重地震的救災工作，以災害應變為最優先考量。

針對日本氣象廳8日晚間發布的「南海海槽地震臨時情報」（注意巨大地震），呼籲民眾今後一週注意可能會發生巨大地震。雖然地震並非一定會發生，但為了確保行政面應對萬無一失，岸田決定取消中亞訪問。

日本氣象廳在地震發生不久之後開始調查，此次7.1強震跟沿著南海海槽（Nankai Trough）的潛在大規模槽溝型(trench-type)地震之間是否存在任何關聯，並於當地時間下午5時許發布了第一次「南海海槽地震臨時情報」，稱情況為「調查中」，晚間7時左右更新為「注意巨大地震」。

日本氣象廳指出，若是發生最大規模的地震，「那麼設想從關東到九州的廣大地區會有強烈搖晃，從關東到沖繩的太平洋沿岸將遭遇大海嘯」，提醒民眾予以注意。

朝日新聞報導，專家表示南海海槽地震是規模8至9的地震，研判30年內發生的機率約70%至80%。內閣府有識者會議2012年預測南海海槽大地震的規模可能達9.1，超過東日本大地震的9.0。

中央防災會議小組於2012年評估，從靜岡縣到宮崎縣的10個縣會出現最大震度7的地震，從關東到九州的太平洋沿岸地區100個市町村，將發生10公尺以上海嘯，且高知縣的海嘯會高達34公尺，在最壞的情況下，死亡人數恐達32.3萬人，經濟損失220.3兆日圓。

中央防災會議小組2019年因建築耐震化、防災設備更新等，再次進行「南海海槽大地震」評估，死亡人數仍高達23.1萬人，是東日本大地震的14倍，經濟損失為213.7兆日圓。

若南海海槽發生大地震，關東至九州地區的太平洋沿岸，可能發生10公尺以上海嘯。 圖／X平台日テレ【気象・防災】そらジロー

南海海槽發生強震時可能造成地層位移(破壞)的範圍。圖／大阪管區氣象台

NHK模擬南海海槽巨大地震影片。

台灣受影響的可能性

中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，南海海槽地震主要影響日本九州、四國、本州，雖然距離台灣遠，震度傳到台灣已幾乎無感，但要留意海嘯是否影響台灣。

吳健富指出，南海海槽地震主要是菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊，長度達1000多公里，由於地震規模大小跟長度有關，因此可能引發規模9.0以上地震，且影響範圍大，包括日本九州、四國、本州等地都要留意，也因涵蓋許多人口密集城市，日本氣象廳密切觀測。

吳健富表示，南海海槽地震雖然影響範圍大，但距離台灣仍有上千公里，傳遞過程就會被地層吸收掉，因此震度到台灣可能幾乎無感，但要留意所引發的海嘯角度會不會朝向台灣。

他指出，台灣定義可能引發海嘯條件為規模7.0以上、地震深度35公里以下，且於海域發生的極淺層地震。根據2011年日本東北大地震經驗，當時台灣也跟進發布海嘯警報，但由於台灣東部海域不容易讓海水堆高，觀測海嘯傳到台灣僅有10幾公分，高度不會太大。