快訊

日氣象廳發「南海海槽地震」警告！政府推演死亡數是311地震的14倍

A321XLR續航力11小時 空中巴士再「補刀」讓波音陷苦戰

新聞眼／穩定供電擺第一 總統對核能態度可見端倪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

反制中國曲解2758決議 學者：需聯合國金主日歐加入

中央社／ 華盛頓8日專電

中國近年將聯大第2758號決議與「一中原則」掛鉤，壓縮台灣國際空間，美國持續拋出澄清論述。澳洲麥考瑞大學學者馮康雲認為，聯合國金主如日本和歐盟加入反制，將有望改變中國持續曲解的局面。

聯合國大會1971年通過2758號決議（下稱聯大2758），表明中華人民共和國是「中國在聯合國的唯一代表」，此後北京擴大解釋為「台灣是中國的一部分」、無需另有代表，一次次阻擋台灣參與聯合國體系的組織和活動。

諾魯今年初也以聯大2758及一中原則為由與台斷交。美國至少從2020年起發聲反對中國論述。當年1月，時任美國駐聯合國經濟與社會理事會（ECOSOC）代理代表內瑪若夫（Courtney Nemroff）公開嚴重關切理事會的任何成員堅持要求非政府組織在其申請、網站及文件中，使用所謂「正確的聯合國用語」作為獲得理事會諮詢地位的條件。

她說，非政府組織與聯合國會員國一樣，可以根據其官方立場，在其申請、網站或文件中自行決定如何稱呼台灣，以及香港、澳門或西藏等自治或特別行政區。

內瑪若夫表示，非政府組織不必將台灣稱為「中國的一省」，也不必在其任何文件中將香港、澳門或西藏稱為「中國特別行政區」或「中國自治區」，這些都不是獲得理事會諮詢地位的條件。

費城智庫外交政策研究所（Foreign Policy ResearchInstitute，FPRI）昨天舉行相關線上研討會，邀請FPRI亞洲計畫主任戴傑（Jacques deLisle）及麥考瑞大學（Macquarie University）安全研究與犯罪學系副教授馮康雲（Courtney J. Fung）出席。

馮康雲指出，除了美國及台灣邦交國協助澄清聯大2758意涵，聯合國前幾大金主的角色也很重要，像日本及歐盟。

「在聯合國體系中，資金很重要。資金有助於推動權力，資金也有助於促進關係。因此，這些國家願意參與，也將改變對話（軌跡）」。

馮康雲表示，過去外界認為聯大2758的相關詮釋與美中在台灣議題上的爭端有關，或者只是兩岸關係問題。如今聯大2758事件更顯示中國更廣的影響力。

她指出，中國官員已經了解到聯合國實際上能幫助制定規範。因此，只要能主導聯合國機構，就可以利用聯合國的權威、聲望及合法性，「將你的觀點融入聯合國的觀點」。

馮康雲表示，中國官員掌握了這樣的概念，正塑造聯大2758的論述方向，這也顯示中國推動其自身立場的能力，值得關注。

戴傑則從聯合國內部癥結切入，指出聯合國秘書處法律司2010年的備忘錄中提到，在聯合國文件中，台灣應被稱為「中國台灣省」。在這樣的基礎上，中國更關注聯大2758法律層面的論述，不僅引用這份備忘錄，也在聯合國官僚體系中「耳語傳遞」相關內容。

戴傑說，當聯大2758與中國一中原則掛鉤的概念一路傳遞發酵，聯合國執行的官員可能會停止接收任何不把台灣稱為「中國台灣省」的資料。

「如今情形變成，聯合國和其他類似機構或實體為中國提供推進目標的沃土」，戴傑說。

他說明，聯合國是一國一票的安排。南方國家往往不認為台灣是太了不起的議題。對他們來說，在這方面支持中國也不必付出什麼代價。因此中國得以在聯合國體系內和其他成員國堅定推進自己的觀點，而台灣不在談判桌上，無法反擊。

戴傑指出，中國因此高度依賴聯大2758論述及聯合國機構，並以兩者為基礎，推動關於台灣國際地位的企圖。

一中原則 美國 聯合國

延伸閱讀

永續行動獎／彰銀一舉囊括六大獎

永續行動獎／中油友善生態 奪五大獎

獲聯合國優質教育肯定 弋果美語蟬聯亞太永續行動獎

巴黎奧運／贈三星手機恐違制裁紅線 國際奧會：北韓未領取

相關新聞

日氣象廳發「南海海槽地震」警告！政府推演死亡數是311地震的14倍

日本宮崎縣8日發生規模7.1強震，氣象廳隨後發布「南海海槽地震臨時情報」（注意巨大地震），警告未來一周注意可能會發生巨大...

美允服興奮劑運動員充當線人繼續參賽 中國要求對此進行獨立調查

大陸《環球時報》報導，世界反興奮劑機構（WADA）8月7日發表聲明，就當天早些時候路透社的一篇報導作出回應。該報導揭露了...

反制中國曲解2758決議 學者：需聯合國金主日歐加入

中國近年將聯大第2758號決議與「一中原則」掛鉤，壓縮台灣國際空間，美國持續拋出澄清論述。澳洲麥考瑞大學學者馮康雲認為，...

巴黎奧運盛會 拚史上最省錢

史上第一次、也是唯一一次賺錢的奧運會，是1984年的洛杉磯奧運會。大會籌辦人彼得．尤伯羅斯（Peter Ueberroth）因而聲名大噪。

家長想為小孩訂外送便當為何難？日本公務員怕惹事使然

日本社會壓力雖大，但因為專職主婦不再是家庭形態大宗，上班媽媽漸漸能從傳統育兒模式解放，像是業者代接小孩去上才藝課、補習班。你可能猜不到，日本小學生的媽媽暑假最害怕的事，就是每天手作便當，爭取訂便當給在安親班的孩子，卻沒有想像中的容易。

美軍在日與那國島 部署新型雷達

作為正在進行的美日「堅決之龍二十四」雙邊聯合演習的一部分，美國海軍陸戰隊「濱海團」首次在距離台灣最近的日本與那國島部署新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。