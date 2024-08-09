反制中國曲解2758決議 學者：需聯合國金主日歐加入

中國近年將聯大第2758號決議與「一中原則」掛鉤，壓縮台灣國際空間，美國持續拋出澄清論述。澳洲麥考瑞大學學者馮康雲認為，聯合國金主如日本和歐盟加入反制，將有望改變中國持續曲解的局面。

聯合國大會1971年通過2758號決議（下稱聯大2758），表明中華人民共和國是「中國在聯合國的唯一代表」，此後北京擴大解釋為「台灣是中國的一部分」、無需另有代表，一次次阻擋台灣參與聯合國體系的組織和活動。

諾魯今年初也以聯大2758及一中原則為由與台斷交。美國至少從2020年起發聲反對中國論述。當年1月，時任美國駐聯合國經濟與社會理事會（ECOSOC）代理代表內瑪若夫（Courtney Nemroff）公開嚴重關切理事會的任何成員堅持要求非政府組織在其申請、網站及文件中，使用所謂「正確的聯合國用語」作為獲得理事會諮詢地位的條件。

她說，非政府組織與聯合國會員國一樣，可以根據其官方立場，在其申請、網站或文件中自行決定如何稱呼台灣，以及香港、澳門或西藏等自治或特別行政區。

內瑪若夫表示，非政府組織不必將台灣稱為「中國的一省」，也不必在其任何文件中將香港、澳門或西藏稱為「中國特別行政區」或「中國自治區」，這些都不是獲得理事會諮詢地位的條件。

費城智庫外交政策研究所（Foreign Policy ResearchInstitute，FPRI）昨天舉行相關線上研討會，邀請FPRI亞洲計畫主任戴傑（Jacques deLisle）及麥考瑞大學（Macquarie University）安全研究與犯罪學系副教授馮康雲（Courtney J. Fung）出席。

馮康雲指出，除了美國及台灣邦交國協助澄清聯大2758意涵，聯合國前幾大金主的角色也很重要，像日本及歐盟。

「在聯合國體系中，資金很重要。資金有助於推動權力，資金也有助於促進關係。因此，這些國家願意參與，也將改變對話（軌跡）」。

馮康雲表示，過去外界認為聯大2758的相關詮釋與美中在台灣議題上的爭端有關，或者只是兩岸關係問題。如今聯大2758事件更顯示中國更廣的影響力。

她指出，中國官員已經了解到聯合國實際上能幫助制定規範。因此，只要能主導聯合國機構，就可以利用聯合國的權威、聲望及合法性，「將你的觀點融入聯合國的觀點」。

馮康雲表示，中國官員掌握了這樣的概念，正塑造聯大2758的論述方向，這也顯示中國推動其自身立場的能力，值得關注。

戴傑則從聯合國內部癥結切入，指出聯合國秘書處法律司2010年的備忘錄中提到，在聯合國文件中，台灣應被稱為「中國台灣省」。在這樣的基礎上，中國更關注聯大2758法律層面的論述，不僅引用這份備忘錄，也在聯合國官僚體系中「耳語傳遞」相關內容。

戴傑說，當聯大2758與中國一中原則掛鉤的概念一路傳遞發酵，聯合國執行的官員可能會停止接收任何不把台灣稱為「中國台灣省」的資料。

「如今情形變成，聯合國和其他類似機構或實體為中國提供推進目標的沃土」，戴傑說。

他說明，聯合國是一國一票的安排。南方國家往往不認為台灣是太了不起的議題。對他們來說，在這方面支持中國也不必付出什麼代價。因此中國得以在聯合國體系內和其他成員國堅定推進自己的觀點，而台灣不在談判桌上，無法反擊。

戴傑指出，中國因此高度依賴聯大2758論述及聯合國機構，並以兩者為基礎，推動關於台灣國際地位的企圖。