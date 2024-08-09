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日氣象廳發「南海海槽地震」警告！政府推演死亡數是311地震的14倍

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
日本宮崎縣8日發生規模7.1強震，鹿兒島大崎町一棟建築倒塌。路透
日本宮崎縣8日發生規模7.1強震，鹿兒島大崎町一棟建築倒塌。路透

日本宮崎縣8日發生規模7.1強震，氣象廳隨後發布「南海海槽地震臨時情報」（注意巨大地震），警告未來一周注意可能會發生巨大地震。日本中央防災會議曾於2019年進行試算，若南海海槽發生大地震，估算罹難人數高達23.1萬人，比2011年的311大地震還多14倍。

每日新聞報導，氣象廳8日首度發布「南海海槽地震臨時情報」（注意巨大地震）。專家指出，根據觀測數據，地震發生後的一周內，在鄰近區域發生7級以上地震的概率約為百分之一，未來發生巨大地震的可能性顯著增加。

朝日新聞報導，專家表示南海海槽地震是規模8至9級的地震，研判30年內發生的機率約70%至80%。內閣府有識者會議2012年預測南海海槽大地震的規模可能達9.1，超過東日本大地震的9.0。

中央防災會議小組於2012年評估，從靜岡縣到宮崎縣的10個縣會出現最大震度7的地震，從關東到九州的太平洋沿岸地區100個市町村，將發生10公尺以上海嘯，且高知縣的海嘯會高達34公尺，在最壞的情況下，死亡人數恐達32.3萬人，經濟損失220.3兆日圓。

中央防災會議小組2019年因建築耐震化、防災設備更新等，再次進行「南海海槽大地震」評估，死亡人數仍高達23.1萬人，是東日本大地震的14倍，經濟損失為213.7兆日圓。

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