孟加拉組臨時政府 諾獎得主尤努斯宣誓就任領導人
在孟加拉學生帶頭抗議，最終導致在任15年的前總理哈希納（SheikhHasina）下台之後，諾貝爾和平獎得主尤努斯今天宣誓就任首席顧問，負責領導孟加拉的臨時政府。
法新社報導，尤努斯（Muhammad Yunus）在就任儀式中表示，「我將堅守、支持、維護憲法」，並表示他將抱持真誠的態度履行職責。
尤努斯在首都達卡（Dhaka）的總統府宣誓就職，與會者包括政壇及公民社會領袖、軍事將領及外交官員。
尤努斯內閣十多位成員也宣誓就職，但他們的頭銜皆為顧問而非部長。
學運領導團體「學生反歧視運動」（StudentsAgainst Discrimination）的最高領袖伊斯蘭（NahidIslam）與馬默德（Asif Mahmud）也在顧問之列。
尤努斯和他創辦的微額貸款組織「鄉村銀行」（Grameen Bank），因提供低於100美元的小額貸款給鄉村窮困民眾、協助數百萬人脫貧，於2006年獲頒諾貝爾和平獎。
尤努斯因據信出於政治動機的指控，被判處6個月有期徒刑，今年於保釋期間出國。達卡法院已宣判他無罪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言