日圓套利交易規模有多大？這家研究機構給出驚人數字

日圓套利交易（carry trade）的大規模平倉，被認為加劇了本周一全球股市暴跌的主因之一，但這類交易一開始有多大？還有多少可能還沒平倉？

過去幾天市場策略師一直試圖為這些問題找出明確的答案，包括法國興業銀行朱克斯（Kit Juckes）在內的外匯策略師本周稍早表示，由於借款本質上不透明，沒有人確切知道套利交易的規模有多大。

摩根大通（小摩）全球外匯策略聯席主管Arindam Sandilya周二則表示，套利交易的平倉已完成一半。之後小摩的策略師群在給寫客戶的報告中表示，75%的套利交易已經被平倉。

TS Lombard的經濟學家團隊估計，過去18個月左右累積的交易總規模，可能高達1.1兆美元。他們表示，這筆金額相當於自2022年底以來外國投資人在日本附買回協議和證券借貸市場的所有短期借款，還包括日本買家購買的所有外國證券，假設這些交易是透過借入的日圓融資。

這個數字代表了一個上限，但從日本證券交易商進行短期借款的外國投資人，占這個總數的大部分，這強烈顯示，大部分（即使不是全部）金額都是用來從事套利交易。

日本央行副總裁內田真一7日發表的鴿派言論，協助穩定了日圓匯率，周三、周四日圓匯率已回貶至147日圓兌1美元。儘管如此，交易的龐大規模可能意味著其中很大一部分仍須平倉。

TSLombard 團隊表示：「日本央行的鴿派言論受歡迎，但平倉似乎還不太可能結束。」