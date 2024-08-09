聽新聞
test
0:00 / 0:00

九州宮崎7.1強震 日警告防巨震

聯合報／ 編譯周辰陽羅方妤／綜合報導
日本宮崎縣八日發生規模七點一強震，許多民眾逃往戶外避難。（美聯社）
日本宮崎縣八日發生規模七點一強震，許多民眾逃往戶外避難。（美聯社）

日本九州東南部宮崎縣東側海域八日下午發生芮氏規模七點一強震，震央位於宮崎縣日向灘，震源深度約卅公里。地震造成至少十二人受傷，兩棟房屋倒塌，宮崎縣海岸出現五十公分海嘯浪頭。日本氣象廳並首度發布「南海海槽地震臨時情報」，呼籲民眾注意可能發生強震。

測得震度六弱的宮崎縣日南市，已接獲「紅綠燈不亮」、「電纜下垂」、「疑似有落石」等通報消息。鹿兒島縣大崎町則觀測到震度五強，大崎町公所指出，有一棟兩層樓的木造民宅倒塌，另外也接獲民宅的磚牆倒塌、道路隆起等通報。測得震度五弱的鹿兒島縣霧島市，有一名老人於家中摔倒撞到頭部，還有一名女性在工廠被掉落物品砸傷。

日本防災擔當相松村祥史表示，至八日晚間確認十二人受傷，兩棟房屋倒塌。

地震發生後，宮崎機場暫停飛機起降，機場航廈玻璃碎裂散落一地。經檢查跑道並未受損安全無虞，航班已依序重啟，不過部分航班取消。ＪＲ九州公司表示，九州新幹線與西九州新幹線一度緊急停駛，八日傍晚已重啟。

共同社報導，地震後氣象廳對高知、愛媛、大分、宮崎和鹿兒島等縣發布了海嘯警報，並在宮崎縣與高知縣西南部分別觀測到高度約五十公分和廿公分浪頭；警報已在八日晚間取消。

日本原子力規制委員會表示，震央附近的九州和四國共有十二座核電機組，其中三座正在運轉，目前安全無虞。

地震後日本氣象廳開始調查，此次七點一強震跟「南海海槽」潛在大地震是否存在任何關聯，並發布「南海海槽地震臨時情報」，呼籲民眾「注意巨大地震」。

這是日本二○一七年十一月開始實施「南海海槽地震臨時情報」制度以來，首度發布警告。氣象廳表示，「跟平時相比，發生南海海槽大地震的可能性相對增大」，因此提醒民眾注意。

南海海槽是指日本駿河灣至九州以東海面約七百平方公里的海槽，此處是菲律賓海板塊和歐亞大陸板塊的交界，是大地震頻繁地帶。日本專家認為，「南海海槽」很可能發生與二○一一年日本三一一大地震相同程度的規模九強震，因此該地區發生規模六點八以上的地震，氣象廳就會召開專家會議討論。

日本強震 製表／國際中心
日本強震 製表／國際中心

南海 地震 日本

延伸閱讀

日人氣樂團 「Official髭男dism」12/15首度來台開唱！

師生赴日本宮崎大宮高校交流遇強震 雄中曝11人最新狀況

擴大液化天然氣生產...開發碳捕集專案 日本J-POWER攜手澳企

日宮崎縣東側海域發生規模7.1地震 氣象廳發布海嘯警報

相關新聞

九州宮崎7.1強震 日警告防巨震

日本九州東南部宮崎縣東側海域八日下午發生芮氏規模七點一強震，震央位於宮崎縣日向灘，震源深度約卅公里。地震造成至少十二人受...

美軍在日與那國島 部署新型雷達

作為正在進行的美日「堅決之龍二十四」雙邊聯合演習的一部分，美國海軍陸戰隊「濱海團」首次在距離台灣最近的日本與那國島部署新...

遭通緝獨派領袖重返加泰隆尼亞 助他逃逸員警被逮

流亡海外遭通緝的前加泰隆尼亞自治區政府主席普伊格蒙特，今天現身巴塞隆納發表演說後消失在眾人眼前，加泰隆尼亞自治區警方表示...

孟加拉印度教徒成眼中釘 數百人試圖越境入印度

孟加拉學生團體領導的示威抗議行動推翻了總理哈希納（SheikhHasina），印度邊境安全部隊（BSF）今天表示，數百名...

恐遇大海嘯...日本規模7.1強震 氣象廳首發「南海海槽地震臨時情報」示警

日本宮崎縣東側海域當地時間8日下午4時43分發生芮氏規模7.1強震，震源深度約30公里，震央則位於日向灘，測得最大震度為...

師生赴日本宮崎大宮高校交流遇強震 雄中曝11人最新狀況

高雄中學師生11人正在日本交流，今天遇到強震，其中師生所在的宮崎縣震度最強。雄中表示，師生回報全員平安，學生在日本時也接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。