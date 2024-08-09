九州宮崎7.1強震 日警告防巨震

日本九州東南部宮崎縣東側海域八日下午發生芮氏規模七點一強震，震央位於宮崎縣日向灘，震源深度約卅公里。地震造成至少十二人受傷，兩棟房屋倒塌，宮崎縣海岸出現五十公分海嘯浪頭。日本氣象廳並首度發布「南海海槽地震臨時情報」，呼籲民眾注意可能發生強震。

測得震度六弱的宮崎縣日南市，已接獲「紅綠燈不亮」、「電纜下垂」、「疑似有落石」等通報消息。鹿兒島縣大崎町則觀測到震度五強，大崎町公所指出，有一棟兩層樓的木造民宅倒塌，另外也接獲民宅的磚牆倒塌、道路隆起等通報。測得震度五弱的鹿兒島縣霧島市，有一名老人於家中摔倒撞到頭部，還有一名女性在工廠被掉落物品砸傷。

日本防災擔當相松村祥史表示，至八日晚間確認十二人受傷，兩棟房屋倒塌。

地震發生後，宮崎機場暫停飛機起降，機場航廈玻璃碎裂散落一地。經檢查跑道並未受損安全無虞，航班已依序重啟，不過部分航班取消。ＪＲ九州公司表示，九州新幹線與西九州新幹線一度緊急停駛，八日傍晚已重啟。

共同社報導，地震後氣象廳對高知、愛媛、大分、宮崎和鹿兒島等縣發布了海嘯警報，並在宮崎縣與高知縣西南部分別觀測到高度約五十公分和廿公分浪頭；警報已在八日晚間取消。

日本原子力規制委員會表示，震央附近的九州和四國共有十二座核電機組，其中三座正在運轉，目前安全無虞。

地震後日本氣象廳開始調查，此次七點一強震跟「南海海槽」潛在大地震是否存在任何關聯，並發布「南海海槽地震臨時情報」，呼籲民眾「注意巨大地震」。

這是日本二○一七年十一月開始實施「南海海槽地震臨時情報」制度以來，首度發布警告。氣象廳表示，「跟平時相比，發生南海海槽大地震的可能性相對增大」，因此提醒民眾注意。

南海海槽是指日本駿河灣至九州以東海面約七百平方公里的海槽，此處是菲律賓海板塊和歐亞大陸板塊的交界，是大地震頻繁地帶。日本專家認為，「南海海槽」很可能發生與二○一一年日本三一一大地震相同程度的規模九強震，因此該地區發生規模六點八以上的地震，氣象廳就會召開專家會議討論。