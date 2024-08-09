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美軍在日與那國島 部署新型雷達

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

作為正在進行的美日「堅決之龍二十四」雙邊聯合演習的一部分，美國海軍陸戰隊「濱海團」首次在距離台灣最近的日本與那國島部署新型AN/TPS－80地面／空中任務導向雷達系統。相關報導指出，該島附近經常有中國海空軍的艦艇和飛機經過。

環球網引述美國海軍學會網站五日報導，根據美國海軍陸戰隊發布的聲明，日本航空自衛隊的一架Ｃ－２運輸機將該雷達運往與那國島。

AN/TPS－80屬於多用途雷達，可以提供先進的空中監視、地面監視和武器控制能力，能為地面部隊提供實時、三百六十度範圍內的態勢感知訊息，主要用於識別、追蹤導彈、火箭彈、炮彈以及固定翼飛機、直升機和無人機等多種飛行器。

美媒在報導中提到，與那國島位於台灣島以東六十八英里（約合一百一十公里），是「日本防禦其西南諸島的關鍵地區」、「中國海軍艦艇在東海和菲律賓海之間過境時經常從該島附近經過，中國軍用飛機和無人機執行偵察和監視任務時，也多次經過該島附近」。

「堅決之龍」系列演習是駐日本的美國海軍陸戰隊第三遠征軍和日本自衛隊舉行的年度雙邊演習，重點是控制和防禦關鍵的海上要地。今年「堅決之龍二十四」演習從七月廿八日持續到八月七日。

美國海軍陸戰隊在新聞通稿提到，演習期間，美國海軍陸戰隊與日本自衛隊共同使用這種先進雷達，通過支持空中、陸地和海上領域的全面探測和跟蹤來增強態勢感知能力，將在整個演習中顯著提高多領域作戰和整體作戰空間意識。

「堅決之龍二十四」演習是駐日本美國第十二海軍陸戰團自去年十一月重組為「濱海團」以來參加的首次演習。美國海軍研究所發布的報告稱，「濱海團」的行動速度比其他部隊更快，能對更廣泛的威脅作出反應。可以依託輕型登陸艦進入戰前構築好的預設陣地，控制海峽和狹窄水道，再根據需要於幾個島嶼間機動作戰。

海軍 演習 美國

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