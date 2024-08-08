日本宮崎地震至少9傷 氣象廳發布注意巨大地震資訊

日本宮崎縣南部今天下午觀測到規模7.1地震，宮崎縣南部平野地區觀測到震度6弱。台灣時間晚上6時15分，日本氣象廳首度發布「南海海槽地震臨時情報」（注意巨大地震）資訊。

日本時間今天下午4時42分（台灣時間3時42分）左右，宮崎縣南部觀測到規模7.1地震，震央在宮崎縣外海的日向灘，地震深度30公里，宮崎縣南部平野地區觀測到震度6弱的強烈搖晃。

日本氣象廳在地震發生後，先是發布「南海海槽地震臨時情報」（調查中），晚上5時半左右開始召開由專家等組成的評估討論會，調查這起地震與「南海海槽巨大地震」的關連。晚上7時15分發布「南海海槽地震臨時情報」（注意巨大地震），呼籲民眾今後一週注意可能會發生巨大地震。

發布「南海海槽地震臨時情報」（注意巨大地震）的對象從沖繩縣到茨城縣的1都（東京都）2府26縣的707市町村。

今天發布南海海槽地震臨時情報是日本於2019年5月開始運用新制以來首度發布。在想定震央區發生規模6.8以上的地震，地震板塊交界出現異常的「緩慢位移」等情況的話，日本氣象廳就公布臨時情報「調查中」的資訊。

之後，召開由專家等組成的評估討論會，調查大規模地震的相關性，在板塊交界發生規模7以上的強震的情況，就發布「注意巨大地震」資訊，發生規模8以上的強震，就發布「警戒巨大地震」。

今天這起地震因為超過一定規模，是從東海至九州的太平洋外海可能發生的「南海海槽地震」的想定震央區，於是日本氣象廳召集專家等召開評估討論會。地震規模為7.1，符合發布臨時情報的條件，於是發布了「注意巨大地震」的資訊，是在3階段當中，位階僅次於要求民眾事先避難（疏散）的「警戒巨大地震」。

地震發生後，宮崎市、宮崎縣串間市、都城市觀測到震度5強。日本氣象廳對愛媛縣宇和海沿岸、高知縣、大分縣豐後水道沿岸等發布「海嘯注意報」，宮崎縣觀測到1公尺高的海嘯。今晚10時以前海嘯注意報已陸續解除。

日本總務省（相當於內政部）消防廳表示，有民眾在地震後受到物品倒塌的影響，已知宮崎縣、鹿兒島縣共9人受傷。

日本官房長官林芳正今晚在臨時記者會上表示，位於鹿兒島縣薩摩川內市的川內核電廠等核電廠設施未傳出有異常情形。

南海海溝一帶，過去1944年發生規模8.2的昭和東南海地震約2年後，發生規模8.4的昭和南海地震。1854年發生規模8.6安政東海地震，約32小時後發生規模8.7的安政南海地震。

今天在氣象廳召開的評估討論會後，會長、也是東京大學名譽教授平田直在記者會上表示，今後發生地震的可能性是平常的數倍，無法說出在特定地區何時會發巨大地震，但希望民眾做好萬一地震發生的準備。

日本朝日新聞報導，南海海槽地震是規模8至9級的地震，專家研判30年內發生的機率約70%-80%。