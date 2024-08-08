快訊

奧運舉重／郭婞淳抓舉105公斤排名第4 挺舉力拚獎牌

初領失業金人數意外大降 美股早盤勁升、台積ADR和輝達均俏

遭通緝獨派領袖重返加泰隆尼亞 助他逃逸員警被逮

中央社／ 巴塞隆納8日綜合外電報導
流亡海外遭通緝的前加泰隆尼亞自治區政府主席普伊格蒙特，今天現身巴塞隆納發表演說後消失在眾人眼前。圖／法新社
流亡海外遭通緝的前加泰隆尼亞自治區政府主席普伊格蒙特，今天現身巴塞隆納發表演說後消失在眾人眼前。圖／法新社

流亡海外遭通緝的前加泰隆尼亞自治區政府主席普伊格蒙特，今天現身巴塞隆納發表演說後消失在眾人眼前，加泰隆尼亞自治區警方表示，逮捕一名涉嫌幫助普伊格蒙特逃逸的員警。

法新社報導，西班牙媒體報導，普伊格蒙特（Carles Puigdemont）在加泰隆尼亞區議會附近向數千名支持者短暫發表演說後，據稱乘坐這位員警的汽車逃逸。普伊格蒙特因2017年力推加泰隆尼亞獨立未果，至今仍是當局的通緝對象。

普伊格蒙特是在今天返回西班牙，儘管警方布下天羅地網要逮捕他，但這位獨派領袖向支持者發表演說後，居然在眾人眼前消失。

試圖亡羊補牢的警方則是在巴塞隆納和加泰隆尼亞其他地區設置路障設法抓人。

普伊格蒙特自比利時返回西班牙後，在巴塞隆納高調現身，挑釁意味十足。他之前遭指控在企圖推動加泰隆尼亞脫離西班牙過程中挪用公款。

普伊格蒙特在位於加泰隆尼亞議會附近的凱旋門（Arc de Triomphe）紀念碑，由所屬政黨、堅持分離主義的「全力為加泰隆尼亞」（Junts per Catalunya）重要人士簇擁下登上會場舞台，向數以千計歡呼的支持者發表演說。

普伊格蒙特表示：「我今天現身就是要提醒你們，我們還在這裡。」他抵達凱旋門紀念碑時似乎並未遭到警方攔阻。

這位獨派領袖回國是要參與加泰隆尼亞地區議會領袖選舉的投票，而他在西班牙高調現身，可能使延燒已久的加泰隆尼亞獨立議題再掀政治緊張。

加泰隆尼亞 西班牙 通緝

延伸閱讀

《立委休會出國去2-2》立委出國真有學習？藍綠白列成果

奧運籃球／比利時擊退西班牙 闖進女籃4強

奧運田徑／馬拉松競走混合接力首亮相 西班牙組合奪冠

西班牙環保人士向富人抗議 梅西小島豪宅遭噴漆

相關新聞

恐遇大海嘯...日本規模7.1強震 氣象廳首發「南海海槽地震臨時情報」示警

日本宮崎縣東側海域當地時間8日下午4時43分發生芮氏規模7.1強震，震源深度約30公里，震央則位於日向灘，測得最大震度為...

師生赴日本宮崎大宮高校交流遇強震 雄中曝11人最新狀況

高雄中學師生11人正在日本交流，今天遇到強震，其中師生所在的宮崎縣震度最強。雄中表示，師生回報全員平安，學生在日本時也接...

遭通緝獨派領袖重返加泰隆尼亞 助他逃逸員警被逮

流亡海外遭通緝的前加泰隆尼亞自治區政府主席普伊格蒙特，今天現身巴塞隆納發表演說後消失在眾人眼前，加泰隆尼亞自治區警方表示...

孟加拉印度教徒成眼中釘 數百人試圖越境入印度

孟加拉學生團體領導的示威抗議行動推翻了總理哈希納（SheikhHasina），印度邊境安全部隊（BSF）今天表示，數百名...

無懼逮捕令！加泰隆尼亞獨派領袖流亡7年 今高調現身西班牙

儘管西班牙已發出逮捕令，但為路透社工作的人士目擊指出，前加泰隆尼亞自治區政府主席普伊格蒙特於海外流亡7年後，今天在巴塞隆...

曾釀23人嗆傷...緩解電動車電池起火疑慮 南韓政府打算這麼做

路透報導，南韓政府預計規範電動車製造商揭露電池廠牌，因日前一輛電動車停放在地下室時起火，造成重大損失，引發民眾的安全疑慮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。