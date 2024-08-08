快訊

奧運舉重／郭婞淳抓舉105公斤排名第4 挺舉力拚獎牌

初領失業金人數意外大降 美股早盤勁升、台積ADR和輝達均俏

聽新聞
test
0:00 / 0:00

孟加拉印度教徒成眼中釘 數百人試圖越境入印度

中央社／ 加爾各答8日綜合外電報導
孟加拉上月因公務員配額爆發激烈抗爭，引發1個多月來的社會動亂，自2009年以來掌權的76歲總理哈希納5日倉皇出逃他國。圖／路透社
孟加拉上月因公務員配額爆發激烈抗爭，引發1個多月來的社會動亂，自2009年以來掌權的76歲總理哈希納5日倉皇出逃他國。圖／路透社

孟加拉學生團體領導的示威抗議行動推翻了總理哈希納（Sheikh Hasina），印度邊境安全部隊（BSF）今天表示，數百名孟加拉的印度教徒聚集邊界，試圖越境進入印度。

法新社報導，在以穆斯林人口為主的孟加拉，印度教徒被部分人士視為親哈希納團體。哈希納下台後，部分印度教徒的住家和經營的商店遭到攻擊。

印度邊境安全部隊副督察提雅吉（Amit KumarTyagi）告訴法新社，「數百位孟加拉公民，多數是印度教徒，在印孟邊境沿線多處聚集」。

提雅吉還說，在印度東北部西孟加拉省超過200人「站立接近」邊界。雅北古利鎮（Jalpaiguri）附近則有600多名孟加拉人聚集在「三不管地帶」。

提雅吉說：「那邊沒有圍欄，邊境安全部隊人員只能組成人肉盾牌阻擋他們跨越邊境。」他表示，軍官對空鳴了一槍驅散人群。

孟加拉上月因公務員配額爆發激烈抗爭，引發1個多月來的社會動亂，自2009年以來掌權的76歲總理哈希納5日倉皇出逃他國。

印度教 孟加拉 穆斯林

延伸閱讀

失去軍方支持？孟加拉高層會議被揭露 總理哈希納垮台關鍵曝

前總理辭職出逃！孟加拉國臨時領導人是他 曾是諾貝爾和平獎得主

孟加拉動盪 印度派專機接回6嬰在內205人

醫院滿地亡者遺體「彈痕累累」 西方國家呼籲孟加拉冷靜克制

相關新聞

恐遇大海嘯...日本規模7.1強震 氣象廳首發「南海海槽地震臨時情報」示警

日本宮崎縣東側海域當地時間8日下午4時43分發生芮氏規模7.1強震，震源深度約30公里，震央則位於日向灘，測得最大震度為...

師生赴日本宮崎大宮高校交流遇強震 雄中曝11人最新狀況

高雄中學師生11人正在日本交流，今天遇到強震，其中師生所在的宮崎縣震度最強。雄中表示，師生回報全員平安，學生在日本時也接...

遭通緝獨派領袖重返加泰隆尼亞 助他逃逸員警被逮

流亡海外遭通緝的前加泰隆尼亞自治區政府主席普伊格蒙特，今天現身巴塞隆納發表演說後消失在眾人眼前，加泰隆尼亞自治區警方表示...

孟加拉印度教徒成眼中釘 數百人試圖越境入印度

孟加拉學生團體領導的示威抗議行動推翻了總理哈希納（SheikhHasina），印度邊境安全部隊（BSF）今天表示，數百名...

無懼逮捕令！加泰隆尼亞獨派領袖流亡7年 今高調現身西班牙

儘管西班牙已發出逮捕令，但為路透社工作的人士目擊指出，前加泰隆尼亞自治區政府主席普伊格蒙特於海外流亡7年後，今天在巴塞隆...

曾釀23人嗆傷...緩解電動車電池起火疑慮 南韓政府打算這麼做

路透報導，南韓政府預計規範電動車製造商揭露電池廠牌，因日前一輛電動車停放在地下室時起火，造成重大損失，引發民眾的安全疑慮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。