孟加拉印度教徒成眼中釘 數百人試圖越境入印度

孟加拉學生團體領導的示威抗議行動推翻了總理哈希納（Sheikh Hasina），印度邊境安全部隊（BSF）今天表示，數百名孟加拉的印度教徒聚集邊界，試圖越境進入印度。

法新社報導，在以穆斯林人口為主的孟加拉，印度教徒被部分人士視為親哈希納團體。哈希納下台後，部分印度教徒的住家和經營的商店遭到攻擊。

印度邊境安全部隊副督察提雅吉（Amit KumarTyagi）告訴法新社，「數百位孟加拉公民，多數是印度教徒，在印孟邊境沿線多處聚集」。

提雅吉還說，在印度東北部西孟加拉省超過200人「站立接近」邊界。雅北古利鎮（Jalpaiguri）附近則有600多名孟加拉人聚集在「三不管地帶」。

提雅吉說：「那邊沒有圍欄，邊境安全部隊人員只能組成人肉盾牌阻擋他們跨越邊境。」他表示，軍官對空鳴了一槍驅散人群。

孟加拉上月因公務員配額爆發激烈抗爭，引發1個多月來的社會動亂，自2009年以來掌權的76歲總理哈希納5日倉皇出逃他國。