恐遇大海嘯...日本規模7.1強震 氣象廳首發「南海海槽地震臨時情報」示警

日本宮崎縣東側海域當地時間8日下午4時43分發生芮氏規模7.1強震，震源深度約30公里，震央則位於日向灘，測得最大震度為6弱，引發了強烈搖晃。日本氣象廳稍後發布「南海海槽地震臨時情報」，進一步召集專家開會，評估是否跟「南海海槽地震」有關。

共同社報導，就在地震發生之後，高知、愛媛、大分、宮崎和鹿兒島等縣發布了海嘯警報，並在宮崎縣與高知縣西南部分別觀測到高度約50公分和20公分的浪頭；日本氣象廳隨後取消了宮崎縣以外的警報。

日本氣象廳在地震發生不久之後開始調查，此次7.1強震跟沿著南海海槽（Nankai Trough）的潛在大規模槽溝型(trench-type)地震之間是否存在任何關聯，並於當地時間下午5時許發布了第一次「南海海槽地震臨時情報」，稱情況為「調查中」，晚間7時左右更新為「注意巨大地震」。

日本氣象廳表示，因「跟平時相比，發生南海海槽大地震的可能性相對增大」，所以發布了提醒訊息。據指出，這是日本2017年11月開始實施「南海海槽地震臨時情報」制度以來，首度進行發布。

日本氣象廳指出，若是發生最大規模的地震，「那麼設想從關東到九州的廣大地區會有強烈搖晃，從關東到沖繩的太平洋沿岸將遭遇大海嘯」，提醒民眾予以注意。

中央社指出，日本專家認為，「南海海槽地震」是從東海海域到九州海域的溝狀地形周邊發生的地震，這個區域很可能發生與2011年日本311大地震相同程度的規模9強震。因此，如果日本氣象廳監測該地區發生規模6.8以上地震，就會召開專家會議討論。