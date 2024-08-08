聽新聞
test
0:00 / 0:00
師生赴日本宮崎大宮高校交流遇強震 雄中曝11人最新狀況
高雄中學師生11人正在日本交流，今天遇到強震，其中師生所在的宮崎縣震度最強。雄中表示，師生回報全員平安，學生在日本時也接獲地震警報訊息。
高雄中學學務主任顏銘賢告訴中央社記者，學生日前搭機到日本參加宮崎大宮高校交流活動，成員包括1名老師和10名高一、高二學生，預計11日結束行程從日本搭機返台。
顏銘賢說，師生正在宮崎大宮高校交流，帶隊老師回報一切平安，學校一一聯繫家長報平安，目前當地發布海嘯預警，師生已在地勢較高的宮崎農業大學，不受影響；學生在日本時也接獲日本氣象廳發出的地震警報訊息。
日本今天下午4時43分（台灣下午3時43分）左右九州外海發生推估規模7.1地震，目前最大震度6弱出現在宮崎縣。宮崎縣、高知縣、大分縣、鹿兒島縣、愛媛縣已接獲海嘯注意報。氣象廳已經針對宮崎縣、高知縣、大分縣、鹿兒島縣、愛媛縣的沿岸發布「海嘯注意報」，預想海嘯高度為1公尺。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言