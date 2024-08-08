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日本九州外海規模7.1強震 鹿兒島「民宅倒塌、邊坡崩落」畫面曝光

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日本九州外海規模7.1強震 鹿兒島縣傳民宅倒塌

中央社／ 東京8日綜合外電報導
日本九州外海今天下午4時43分（台灣時間下午3時43分）左右發生推估規模7.1的地震。圖為民眾在戶外避難。圖／美聯社
日本九州外海今天下午4時43分（台灣時間下午3時43分）左右發生推估規模7.1的地震。圖為民眾在戶外避難。圖／美聯社

日本九州外海今天下午4時43分（台灣時間下午3時43分）左右發生推估規模7.1的地震，新幹線、宮崎機場一度受到影響之外，鹿兒島縣已經傳出有民宅倒塌、民眾受傷的消息。

日本政府國土交通省表示，宮崎機場在地震過後，一度暫停飛機起降，以便檢查跑道是否受損。

日本電視台（Nippon TV）報導，全日空及日本航空等航空業者指出，宮崎機場的跑道並未受損，目前已經確認安全無虞，航班將依序重啟，不過仍有部分航班受到地震影響而取消。

JR九州公司表示，受到這起地震影響，九州新幹線與西九州新幹線一度緊急停駛，傍晚已經重啟。地方鐵路部分，JR日豐本線、日南線、宮崎機場線等路線，部分列車暫停行駛。

測得震度5弱的鹿兒島縣霧島市，當地消防局指出，市內1名老年人於家中摔倒撞到頭部之外，也有1位女性在工廠作業時，被掉落的物品砸到背部受傷。

測得震度6弱的宮崎縣日南市，當地的警察署表示，截至今天下午5時45分，尚未獲報有建物倒塌等重大災情，不過已經接獲「紅綠燈不亮」、「電纜下垂」、「疑似有落石」等通報消息。

鹿兒島縣大崎町則觀測到震度5強，大崎町公所指出，町公所附近有一棟2層樓的木造民宅倒塌，目前未傳出有人受傷。另外也接獲民宅的磚牆倒塌、道路隆起等通報，町公所將持續蒐集災情消息。

宮崎市測到震度5強，位於當地的宮崎機場職員回憶說，「當時相當劇烈的搖晃持續了30秒左右，桌上的東西還掉到地上，有通報稱機場航廈的窗戶玻璃破裂，目前正在確認」。

鹿兒島縣志布志市出現震度4，當地市政府表示，志布志港附近懸崖邊坡發生崩塌，相關單位正在確認狀況。

發生於今天下午4時43分左右的地震，震央位於日向灘海域、深度約30公里，最大震度6弱出現在宮崎縣日南市。

宮崎縣串間市、都城市、宮崎市與鹿兒島縣大崎町測得震度5強；宮崎縣高鍋町、新富町、國富町、三股町、高原町、小林市以及鹿兒島縣霧島市、鹿屋市、鹿兒島市等地測得震度5弱。

愛媛縣、福岡縣、佐賀縣、熊本縣、大分縣的局部地區觀測到震度4；鳥取縣、島根縣、廣島縣、山口縣、愛媛縣的局部地區則測得震度3。

地震 崩塌 日本 機場

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