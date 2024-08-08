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日本宮崎規模7.1強震 首度發布「南海海槽地震臨時情報」

中央社／ 東京8日專電
台灣時間今天下午3時42分左右，宮崎縣南部觀測到規模7.1地震。圖為遊客在長崎平和公園蹲下避難。圖／美聯社
台灣時間今天下午3時42分左右，宮崎縣南部觀測到規模7.1地震。圖為遊客在長崎平和公園蹲下避難。圖／美聯社

台灣時間今天下午3時42分左右，宮崎縣南部觀測到規模7.1地震，宮崎縣南部平野地區觀測到震度6弱。日本氣象廳首度發布「南海海槽地震臨時情報」，顯示狀態為正調查中，傍晚並開專家會議調查與「南海海槽巨大地震」的關連。

日本氣象廳的資訊報導，宮崎縣南部觀測到規模7.1地震，地震深度約30公里，震央位於日向灘。宮崎縣日南市觀測到震度6弱的強烈搖晃。宮崎縣宮崎市、串間市、都城市及鹿兒島縣大崎町觀測到震度5強。

日本氣象廳下午5時宣布，開始調查這起強震與南海海槽地震的關連，調查是否強震發生的1、2個小時後，發生巨大地震的可能性會比平時高。下午5時30分左右，召開由學者專家出席的討論會。

地震發生後，日本氣象廳發布「南海海槽地震臨時情報」（調查中），這是日本2017年11月開始實施這個制度以來，首度發布這項臨時情報（資訊）。

若日本氣象廳召開的專家學者會議研判這起地震與南海海槽地震有關，日本氣象廳將發布「注意巨大地震」的臨時情報（資訊）。

「南海海槽地震」是專家認為位於從東海海域到九州海域的溝狀地形周邊發生的地震，很可能發生與2011年311大地震同程度、規模9強震，因此日本氣象廳監測的地區若發生規模6.8以上地震，就召開專家會議調查。

今天下午地震發生後，日本氣象廳對愛媛縣宇和海沿岸、高知縣、大分縣豐後水道沿岸、宮崎縣、鹿兒島縣東部、種子島、屋久島地方發布海嘯注意報。

宮崎、高知、鹿兒島等部分地區已陸續觀測到海嘯。日本時間下午5時23分左右，日南油津港觀測到40公分高的海嘯；5時13分左右，日向細島港觀測到10公分高的海嘯；5時14分左右，宮崎港觀測到50公分高的海嘯。

日本氣象廳在預估可能發生20公分以上、1公尺以下的海嘯時發布海嘯注意報。如果預估可能發生1公尺以上、3公尺以下的海嘯時，發布海嘯警報。

地震 日本 海嘯

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